Траоре провел первую тренировку с ЦСКА на сборе в Кампоаморе

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, прибывший вчера вечером в испанский Кампоаморе на первый сбор армейцев, в данный момент принимает участие в тренировочном занятии команды. Присоединиться к красно-синим раньше ивуарийцу помешали проблемы со здоровьем, от которых он, впрочем, уже избавился.

Первый сбор ЦСКА продолжится до 22 января, следующий пройдет с 26 января по 7 февраля, а заключительный подопечные Виктора Гончаренко проведут с 11 по 25 февраля. С 28 февраля и до старта второй части чемпионата России армейцы будут тренироваться в Москве.