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    Траоре провел первую тренировку с ЦСКА на сборе в Кампоаморе

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, прибывший вчера вечером в испанский Кампоаморе на первый сбор армейцев, в данный момент принимает участие в тренировочном занятии команды. Присоединиться к красно-синим раньше ивуарийцу помешали проблемы со здоровьем, от которых он, впрочем, уже избавился.

    Первый сбор ЦСКА продолжится до 22 января, следующий пройдет с 26 января по 7 февраля, а заключительный подопечные Виктора Гончаренко проведут с 11 по 25 февраля. С 28 февраля и до старта второй части чемпионата России армейцы будут тренироваться в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2017 13:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 17 января 2017, 11:13

      Вот и туберкулезник подъехал, все в сборе, новичков бесплатных как всегда не нашли, денег нет, все деньги в оффшорах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 января 2017, 04:51

      сачок поработал...?

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 16 января 2017, 20:17

      Вдруг заиграет?

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Mi6 16 января 2017, 22:22

      Верится с трудом.

      -1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 16 января 2017, 14:34

      Блин, зачем он вам.... если голы клепать не будет, то это будет бредом со стороны коней!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > LOKOfanatik19 16 января 2017, 15:33

      А чего делать, за него уплачено до конца сезона, а пристроить куда-то
      Селюк не смог, да и все понимали, что Траоре никому не нужен даже задаром.

      1
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > vladimir-7 16 января 2017, 15:34

      Блин, если только его пенками на сборе попинать, то будет пользу приносить, помнится раньше то здорово играл!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > LOKOfanatik19 16 января 2017, 20:14

      То раньше, тьфу

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 января 2017, 14:18

      "Все нормас. Правый коронный, левый похоронный. Бабки гребу, на поле фигню творю"

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 января 2017, 14:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Миссия Траоре в коняхах не закончена) Ждём его фееричной игры, дабы помочь коняхам уехать ещё ниже в таблице

      -6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 января 2017, 13:56

      А что, глядишь и дуб расцветёт…

      1
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