Моуринью не собирался драться с Клоппом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о причинах стычки со своим коллегой из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом в концовке матча.

«Видимо, Клопп посчитал, что я собираюсь просить судью удалить Фирмино. Но я не собирался этого делать, меня и так все устраивало.

Игра получилась вполне корректной, футболисты отдали все эмоции на поле и сыграли профессионально. Судья очень хорошо выполнил свою работу. Так что, думаю, эта игра стала отличной рекламой Премьер-лиги по всему миру», – сказал Моуринью.

Напомним, матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» закончился со счетом 1:1.