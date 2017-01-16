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    Моуринью не собирался драться с Клоппом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о причинах стычки со своим коллегой из «Ливерпуля» Юргеном Клоппом в концовке матча.

    «Видимо, Клопп посчитал, что я собираюсь просить судью удалить Фирмино. Но я не собирался этого делать, меня и так все устраивало.

    Игра получилась вполне корректной, футболисты отдали все эмоции на поле и сыграли профессионально. Судья очень хорошо выполнил свою работу. Так что, думаю, эта игра стала отличной рекламой Премьер-лиги по всему миру», – сказал Моуринью.

    Напомним, матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» закончился со счетом 1:1.

    Источник: Goal.com

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    16.01.2017 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33

      alexarh 16 января 2017, 14:25

      обидный гол,куча нереализиции и брака...хорошо онечно хоть на нечейку наиграли

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 16 января 2017, 10:34

      Каждый хотел победить, оба эмоциональных тренера. Ничего в этом не вижу.

      3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 января 2017, 09:47

      Полностью согласен.

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