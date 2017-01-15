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    В «Анжи» заявили, что переход Жирова в «Краснодар» получился максимально выгодным для махачкалинцев

    Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра заявил, что переход защитника Александра Жирова в «Краснодар» получился очень выгодным для «орлов». Напомним, ранее 25-летний россиянин подписал с «быками» контракт до 2021 года, однако продолжит выступать за махачкалинский клуб на правах аренды.

    «Жиров – очень перспективный футболист с большим будущим. Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с «Краснодаром», максимально выгодна для «Анжи». А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново, и, возможно, будем разговаривать с «Краснодаром» по поводу дальнейшей карьеры Жирова», – сказал Танцюра.

    Источник: Р-Спорт

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    15.01.2017 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      зиргай 16 января 2017, 12:37

      жиров еще покажет себя - хороший защитник

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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 января 2017, 01:57

      Что-то я не врубаюсь, переход считают выгодным, так чего-же в начале сезона, не дав ему как-то проявить себя, отправили его в "Томь"?

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