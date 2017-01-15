В «Анжи» заявили, что переход Жирова в «Краснодар» получился максимально выгодным для махачкалинцев

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра заявил, что переход защитника Александра Жирова в «Краснодар» получился очень выгодным для «орлов». Напомним, ранее 25-летний россиянин подписал с «быками» контракт до 2021 года, однако продолжит выступать за махачкалинский клуб на правах аренды.

«Жиров – очень перспективный футболист с большим будущим. Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с «Краснодаром», максимально выгодна для «Анжи». А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново, и, возможно, будем разговаривать с «Краснодаром» по поводу дальнейшей карьеры Жирова», – сказал Танцюра.