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    Спаллетти не ждет зимой покупок новичков для «Ромы

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти озвучил свои ожидания по зимнему трансферному окну. Специалист готов к тому, что его клуб не приобретет новичков.

    «Я уже сказал, что было бы даже хорошо, если не было никакого трансферного окна. Мы в последнее время привлекли нескольких молодых игроков. Я ничего не прошу у клуба. Если бы команда начала продавать лидеров, чтобы спрятать деньги под матрацем, то тогда я бы поднял шумиху. Думаю, наши лидеры полны решимости биться и побеждать», – заявил Спаллетти.

    Источник: Tribalfootball

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    15.01.2017 07:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 января 2017, 08:25

      А если опять топнуть ножкой и сказать-"Мне нужен Халк!"?)

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