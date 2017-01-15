Спаллетти не ждет зимой покупок новичков для «Ромы

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти озвучил свои ожидания по зимнему трансферному окну. Специалист готов к тому, что его клуб не приобретет новичков.

«Я уже сказал, что было бы даже хорошо, если не было никакого трансферного окна. Мы в последнее время привлекли нескольких молодых игроков. Я ничего не прошу у клуба. Если бы команда начала продавать лидеров, чтобы спрятать деньги под матрацем, то тогда я бы поднял шумиху. Думаю, наши лидеры полны решимости биться и побеждать», – заявил Спаллетти.