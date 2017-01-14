Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Диего Коста заявил, что на данный момент не хочет переходить в клуб из Китая

    Нападающий «Челси» Диего Коста на данный момент не заинтересован в продолжении карьеры в Китае. Об этом сообщил журналист Жоао Костело-Бранко.

    «Коста сказал, что на данном этапе карьеры не заинтересован в переезде в Китай», – написал Костело-Бранко на своей странице в Twitter.

    Напомним, ранее между футболистом и главным тренером синих Антонио Конте произошел конфликт, в результате которого итальянский специалист заявил, что форвард может «валить в Китай».

    «Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11