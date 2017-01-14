Источник: Диего Коста заявил, что на данный момент не хочет переходить в клуб из Китая

Нападающий «Челси» Диего Коста на данный момент не заинтересован в продолжении карьеры в Китае. Об этом сообщил журналист Жоао Костело-Бранко.

«Коста сказал, что на данном этапе карьеры не заинтересован в переезде в Китай», – написал Костело-Бранко на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее между футболистом и главным тренером синих Антонио Конте произошел конфликт, в результате которого итальянский специалист заявил, что форвард может «валить в Китай».

«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег