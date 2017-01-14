Созин: «Как бы из-за апелляции не увеличили срок дисквалификации Еременко»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поданную апелляцию на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации хавбека ЦСКА Романа Еременко, отстраненного за употребление кокаина. Сегодня стало известно, что апелляция будет рассмотрена 2 марта.

«Как мне кажется, если апелляцию удовлетворят и сочтут аргументы вескими, то на определенный срок дисквалификацию Еременко могут сократить. Но если аргументов в пользу Романа не найдут, ее продлят на больший срок, например, два с половиной года вместо двух. Не знаю, точно так будет или нет, но на практике пересмотры дел заканчиваются либо ужесточением, либо послаблением наказания. Но никак не остается в силе. Дай бог, чтобы я ошибался, и, если веские аргументы будут отсутствовать, дисквалификация Еременко останется такой, какая она есть.

Но, если честно, я не верю в будущее Еременко как футболиста высокого уровня. Нам рассказывают, что Еременко много времени проводит с семьей, вырезает по дереву и так далее. Это воспринимать со знаком плюс? В его случае надо чем-то жертвовать – либо футболом, либо постоянным общением с семьей. Человек, в 29 лет не играющий и не имеющий права тренироваться с профессиональными футболистами два года, в 31 не сможет играть на уровне Лиги чемпионов или даже РФПЛ. Сможет ли он вернуться в футбол? В финские клубы – спокойно. Там и в 31 он будет востребован в любом случае», – сказал Созин.