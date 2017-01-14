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    Милевский задолжал банку кредит, взятый под залог «Феррари»

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский остался должен одному из крупнейших банков Украины по кредиту, взятому несколько лет назад.

    В качестве залога 32-летний игрок указал автомобиль «Феррари». Спорткар украинец разбил, а долг остается невыплаченным по сей день. Вчера в Киеве должно было состояться четвертое заседание по иску банка к футболисту. Тем не менее, Милевский его проигнорировал, равно как и три предыдущих.

    Сообщается, что сегодня представители банка попросили перенести дату заседания по причине того, что Милевский начал погашать кредит.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    14.01.2017 15:59
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