Милевский задолжал банку кредит, взятый под залог «Феррари»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский остался должен одному из крупнейших банков Украины по кредиту, взятому несколько лет назад.

В качестве залога 32-летний игрок указал автомобиль «Феррари». Спорткар украинец разбил, а долг остается невыплаченным по сей день. Вчера в Киеве должно было состояться четвертое заседание по иску банка к футболисту. Тем не менее, Милевский его проигнорировал, равно как и три предыдущих.

Сообщается, что сегодня представители банка попросили перенести дату заседания по причине того, что Милевский начал погашать кредит.