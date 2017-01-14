Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Если Оздоеву поступит конкретное предложение, мы его рассмотрим»

    Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, подчеркнул, что не вступал в переговоры с «Зенитом» по поводу возможного перехода 24-летнего игрока в петербургский клуб. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят видеть футболиста в своих рядах.

    «Я не разговаривал с руководителями «Зенита», но вполне логично, что и они могут интересоваться. Многие клубы проявляют интерес к футболистам до 25 лет.

    Если какой-то клуб захочет, он выйдет на «Рубин», но Магомед прошел медосмотр, совсем не дергается. Я сам сторонник такой версии: у него есть контракт, клуб, в котором он играет. Но не все в моих руках, даже если я сильно захочу. Это зависит от него самого и от двух клубов, которые должны будут вести переговоры

    Магомед тоже думает, зачем ему дергаться. Он играет в «Рубине», вызывается в сборную, находится на слуху. Но если будет какое-то конкретное предложение, тогда он его рассмотрит», – сказал Гаргаев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в девяти встречах.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 января 2017, 16:40

      года три назад был в перспективных сейчас остановился в развитие или просто может это его предел каких у нас к сожалению в РФПЛ вагон и маленькая тележка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11