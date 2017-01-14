Агент: «Если Оздоеву поступит конкретное предложение, мы его рассмотрим»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, подчеркнул, что не вступал в переговоры с «Зенитом» по поводу возможного перехода 24-летнего игрока в петербургский клуб. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотят видеть футболиста в своих рядах.

«Я не разговаривал с руководителями «Зенита», но вполне логично, что и они могут интересоваться. Многие клубы проявляют интерес к футболистам до 25 лет.

Если какой-то клуб захочет, он выйдет на «Рубин», но Магомед прошел медосмотр, совсем не дергается. Я сам сторонник такой версии: у него есть контракт, клуб, в котором он играет. Но не все в моих руках, даже если я сильно захочу. Это зависит от него самого и от двух клубов, которые должны будут вести переговоры

Магомед тоже думает, зачем ему дергаться. Он играет в «Рубине», вызывается в сборную, находится на слуху. Но если будет какое-то конкретное предложение, тогда он его рассмотрит», – сказал Гаргаев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Оздоев принял участие в девяти встречах.