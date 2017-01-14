Владимир Габулов: «Мне 33, но желание играть в футбол по-прежнему огромное»

Российский голкипер Владимир Габулов, ранее подписавший контракт с тульским «Арсеналом», подчеркнул, что его новый клуб не думает о вылете из РФПЛ. Вратарь также заявил, что с годами не утратил желание играть в футбол.

– В июне у вас закончился контракт с «Динамо». Почему поиск нового клуба настолько затянулся?

– Предложения были, в том числе из Премьер-лиги. Не договорились.

– Но почему?

– Уже нет смысла возвращаться к этой теме. Сегодня я игрок «Арсенала».

– Кирилл Комбаров подписал контракт с «Арсеналом» на полтора года. А вы?

– На два с половиной.

– В договоре есть пункт на случай вылета в ФНЛ?

– Да в клубе никто даже мысли не допускает, что «Арсенал» вылетит! Уверен, ситуацию выправим и порадуем тульских болельщиков хорошей игрой.

– Любой переход – это сомнения…

– Учитывая, что полсезона пропустил, над предложением «Арсенала» размышлял недолго. Мне 33, но желание играть в футбол по-прежнему огромное.