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    Владимир Габулов: «Мне 33, но желание играть в футбол по-прежнему огромное»

    Российский голкипер Владимир Габулов, ранее подписавший контракт с тульским «Арсеналом», подчеркнул, что его новый клуб не думает о вылете из РФПЛ. Вратарь также заявил, что с годами не утратил желание играть в футбол.

    – В июне у вас закончился контракт с «Динамо». Почему поиск нового клуба настолько затянулся?

    – Предложения были, в том числе из Премьер-лиги. Не договорились.

    – Но почему?

    – Уже нет смысла возвращаться к этой теме. Сегодня я игрок «Арсенала».

    – Кирилл Комбаров подписал контракт с «Арсеналом» на полтора года. А вы?

    – На два с половиной.

    – В договоре есть пункт на случай вылета в ФНЛ?

    – Да в клубе никто даже мысли не допускает, что «Арсенал» вылетит! Уверен, ситуацию выправим и порадуем тульских болельщиков хорошей игрой.

    – Любой переход – это сомнения…

    – Учитывая, что полсезона пропустил, над предложением «Арсенала» размышлял недолго. Мне 33, но желание играть в футбол по-прежнему огромное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2017 07:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 января 2017, 08:05

      для вратаря это только середина карьеры

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