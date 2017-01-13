Эменике согласился перейти в «Рубин»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин», сообщает Ajansspor. По информации источника, на данный момент команды ведут переговоры о трансфере. Как сообщалось ранее, казанский клуб может взять 29-летнего нигерийца в аренду с правом последующего выкупа за 5 миллионов евро.

Ранее форвард был отстранен от работы с «Фенербахче» из-за своего отношения к тренировкам. В нынешнем сезоне Эменике провел за турецкий клуб в Суперлиге 10 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.