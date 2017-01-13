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    Эменике согласился перейти в «Рубин»

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин», сообщает Ajansspor. По информации источника, на данный момент команды ведут переговоры о трансфере. Как сообщалось ранее, казанский клуб может взять 29-летнего нигерийца в аренду с правом последующего выкупа за 5 миллионов евро.

    Ранее форвард был отстранен от работы с «Фенербахче» из-за своего отношения к тренировкам. В нынешнем сезоне Эменике провел за турецкий клуб в Суперлиге 10 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 13:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 29 января 2017, 20:01

      зачем он нужен - может просто кто то наварится на этом

      0
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      Рейтинг: -21

      cink urodov. 13 января 2017, 21:49

      А чё нормал,нахер не пошёл к поросятом,пусть стариком-Адриано довольствуются,а Эменике ещё и хрюшкам приедет наклепает

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 января 2017, 15:26

      На пару к Жонатасу или на подмену, так как полностью все матчи лидер Рубина проводить не сможет. С учётом того что Эменике столб, то вписывается в тактику Грасии. Главное чтоб головой отрабатывал и в защите, и в нападении. Да и кто не захочет в сегодняшний Рубин из иностранцев, там сейчас целая диаспора. И уж точно лучше ушедшего Девича.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 января 2017, 15:13

      По всему..Это Рубин согласился,а не это фекалио..

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2017, 14:39

      Если даже на тренировках он и филонил, то в матчах регулярно отличался результативными действиями. Умеет! Могёт!

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      Рейтинг: +47

      TYSON95 13 января 2017, 14:22

      ВИДНО СОВСЕМ У ПАРНЯ ДЕЛА ПЛОХИ...

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 13 января 2017, 14:14

      по мне вместо самедова лучше эменике в спартак взяли бы

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 января 2017, 13:27

      Были слухи о переходе в Спартак

      1
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      Рейтинг: +108

      dimsok 13 января 2017, 13:23

      Каким он от нас уехал, таким он уже не будет.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 января 2017, 13:19

      Честно говоря никак не могу понять, почему Спартак его не взял? Вроде изъявлял такое желание с месяц назад примерно. По предыдущему его пребыванию в команде Эменике ооставил только самые хорошие впечатления. И уж точно не был бы лишним в нападении.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > oyabun 13 января 2017, 13:27

      Приоритем был Адриану.Он подписан.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun > Тraumtanzеr 13 января 2017, 13:31

      Это всё верно. Но 1. Эменике стоит копейки сейчас. Не растратились бы, тем более что на Адриано вроде только 1 млн. потратили. Сэкономили.
      2. Насчет "заиграет" ли Адриано пока большой вопрос. Может быть второй Барриос. А Эменике уже в Спартаке играл и играл очень неплохо.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun > VVM1964 13 января 2017, 13:36

      Точно! Я конечно не тренер, ему виднее, но если бы пришлось выбирать между Адриано и Эменике, я бы поставил на последнего.

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