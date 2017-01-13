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Эменике согласился перейти в «Рубин»

13 января 2017, 13:11
16

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин», сообщает Ajansspor. По информации источника, на данный момент команды ведут переговоры о трансфере. Как сообщалось ранее, казанский клуб может взять 29-летнего нигерийца в аренду с правом последующего выкупа за 5 миллионов евро.

Ранее форвард был отстранен от работы с «Фенербахче» из-за своего отношения к тренировкам. В нынешнем сезоне Эменике провел за турецкий клуб в Суперлиге 10 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Фенербахче Рубин Эменике Эммануэль
Комментарии (16)
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Taps
1484302446
Он же не татарин, а негр ? Как такое может быть правдой ?
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oyabun
1484302752
Честно говоря никак не могу понять, почему Спартак его не взял? Вроде изъявлял такое желание с месяц назад примерно. По предыдущему его пребыванию в команде Эменике ооставил только самые хорошие впечатления. И уж точно не был бы лишним в нападении.
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dimsok
1484303019
Каким он от нас уехал, таким он уже не будет.
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Басмачи
1484303226
Были слухи о переходе в Спартак
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тётя ASYA
1484306071
по мне вместо самедова лучше эменике в спартак взяли бы
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Joko21
1484307564
Если даже на тренировках он и филонил, то в матчах регулярно отличался результативными действиями. Умеет! Могёт!
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shinnik
1484309582
По всему..Это Рубин согласился,а не это фекалио..
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alexis02lion
1484310384
На пару к Жонатасу или на подмену, так как полностью все матчи лидер Рубина проводить не сможет. С учётом того что Эменике столб, то вписывается в тактику Грасии. Главное чтоб головой отрабатывал и в защите, и в нападении. Да и кто не захочет в сегодняшний Рубин из иностранцев, там сейчас целая диаспора. И уж точно лучше ушедшего Девича.
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cink urodov.
1484333361
А чё нормал,нахер не пошёл к поросятом,пусть стариком-Адриано довольствуются,а Эменике ещё и хрюшкам приедет наклепает
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ijgjr
1485709266
зачем он нужен - может просто кто то наварится на этом
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