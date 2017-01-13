Марсело: «Еще до игры знали, что с «Севильей» будет сложно»

Защитник «Реала» Марсело признался, что не сомневался в выходе своей команды в четвертьфинал Кубка Испании.

«Севилья» – сильная команда. Мы еще до игры понимали, что нам предстоит сложный матч. Соперник оказывал на нас большое давление, и три гола в первой встрече сыграли определяющую роль.

Но мы не сомневались в выходе в следующий раунд турнира. Нам нужно было только набраться терпения», – сказал Марсело.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 3:3.