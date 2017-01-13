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Материалы

Севилья - Реал

12.01.2017, Четверг, 23:15 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Севилья - Реал
Первый матч: 0 - 3
Обзор матча
Испания. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
первый матч		 4 января, среда 23:15 Реал 3:0 Севилья
Суперкубок УЕФА 2016

9 августа, вторник 21:45 Реал 3:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:30 Реал 4:0 Севилья
11 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Севилья 3:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Севилья 2:3 Реал
16 тур
4 февраля, среда 22:45 Реал 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
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    Рейтинг: +46

    latka1 13 января 2017, 11:33

    Красавцы

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    Рейтинг: +288

    NotFound 13 января 2017, 11:02

    У Севильи забил S. Jovetic ???

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    Рейтинг: +487

    Андреич > NotFound 13 января 2017, 13:15

    На правах аренды.
    У «Севильи» будет право выкупить трансфер Йоветича за € 14 млн.

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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 13 января 2017, 10:11

    хоть так

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    Рейтинг: +1710

    Benifacto 13 января 2017, 00:05

    дАНИЛО косепор

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 12 января 2017, 23:24

    ничья реалу и тотал меньше)))

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    Рейтинг: +38

    vaneavnea109 12 января 2017, 23:08

    Real

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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 12 января 2017, 17:34

    реал

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 января 2017, 10:15

    Победы Реалу!

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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 10 января 2017, 09:36

    нельзя было на выезде так сильно проигрывать. остается борьба в чемпионате и Лиге Чемпионов

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