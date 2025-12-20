20.12.2025, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
4-1-1-3-1
1
Куртуа
20
Гарсия
2
Рюдигер
24
Хейсен
17
Асенсио
8
Чуамени
10
Беллингем
7
Винисиус
8
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
3-2-3-2
1
Влаходимос
2
Кармона
23
Маркао
12
Суасо
19
Менди
18
Агум
16
Санчес
6
Гудель
15
Соу
10
Санчес
7
Ромеро
17
Асенсио
35
Хименес
35
Хименес
17
Асенсио
8
Гюлер
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Гюлер
7
Винисиус
16
Гарсия
16
Гарсия
7
Винисиус
12
Суасо
36
Осо
36
Осо
12
Суасо
2
Кармона
4
Салас
4
Салас
2
Кармона
19
Менди
11
Гонсалес
11
Гонсалес
19
Менди
18
Агум
24
Янузай
24
Янузай
18
Агум
7
Ромеро
14
Фернандес
14
Фернандес
7
Ромеро
Остались в запасе
Реал
Севилья
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
29
Miguel Sierra
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
43
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
45
Тиаго Питарч
ЦП
28
Хорхе Кестеро
ЦП
30
Франко Мастантуоно
АП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Ramón Martínez
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
32
Андрес Кастрин
ЦЗ
28
Ману Буэно
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
29
Miguel Sierra
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Реал - Севилья
2
1
5
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
19
Офсайды
1
0
Количество передач
496
437
Сейвы
5
6
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.56
xGP (предотвращенные голы)
1.22
1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Севильи», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»