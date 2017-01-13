Сампаоли: «Ничья в матче с «Реалом» несправедлива»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли уверен, что его команда незаслуженно вылетела из Кубка Испании после ничейного результата встречи с «Реалом».

«Сумасшедшая игра? Не думаю, что это слово характеризует прошедший матч. «Севилья» на протяжении всех 90 минут атаковала ворота соперника. У нас было 13-15 явных голевых моментов.

Ничья в этом матче несправедлива, если принять во внимание ход игры. Главным героем встречи был голкипер «Реала», – сказал Сампаоли.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 3:3.