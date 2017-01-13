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    Сампаоли: «Ничья в матче с «Реалом» несправедлива»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли уверен, что его команда незаслуженно вылетела из Кубка Испании после ничейного результата встречи с «Реалом».

    «Сумасшедшая игра? Не думаю, что это слово характеризует прошедший матч. «Севилья» на протяжении всех 90 минут атаковала ворота соперника. У нас было 13-15 явных голевых моментов.

    Ничья в этом матче несправедлива, если принять во внимание ход игры. Главным героем встречи был голкипер «Реала», – сказал Сампаоли.

    Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 3:3.

    Источник: Marca

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    13.01.2017 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 января 2017, 10:27

      I Ничьяя с Реалом раносильна победе)))

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 13 января 2017, 08:54

      несправедлива, но нужно было больше забивать! шансов было много

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