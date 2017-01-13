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    Госинспекция труда оштрафовала «Томь», обязав погасить долги до 11 февраля

    Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала футбольный клуб «Томь». Штраф составит 45 тысяч рублей. Кроме того, глава клуба также вынужден будет выплатить 15 тысяч рублей. Ведомство обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля.

    «ООО «ФК «Томь» привлечено к ответственности, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей за задолженность перед сотрудниками. Кроме того, привлечено к административной ответственности должностное лицо – руководитель администрации, штраф – в размере 15 тысяч рублей. Срок – 11 февраля», – сказал государственный инспектор труда Вадим Березовский.

    После 17 туров «Томь» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с девятью очками.

    Источник: ТАСС

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    13.01.2017 07:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 января 2017, 12:05

      Надо просить Солнцеликого помочь команде ещё раз!

      0
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      Рейтинг: +9

      inavruk 13 января 2017, 11:14

      Ставки на дог матчи --- pashkin-forum.ru

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 13 января 2017, 10:47

      Реакция запоздалая, штрафы копеечные. Своевременная реакция госинспекции и штрафы в размере средней зарплаты игроков клуба привели бы в чувства руководство. Вообще надо отцеплять пару команд из премьер лиги, без обид но балласт на лицо, как и поля у данной категории клубов больше похожи на огород.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 января 2017, 10:37

      Томь давай в пфл

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 13 января 2017, 09:41

      ого

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 января 2017, 09:12

      Все деньги уйдут на штрафы.

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      Рейтинг: +4841

      neveldomha 13 января 2017, 08:32

      Это по нашенски. Сначала государство оштрафуют (отнимает фонд оплаты), а затем требует платить. С чего только?

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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 13 января 2017, 08:31

      ого

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