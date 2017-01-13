Госинспекция труда оштрафовала «Томь», обязав погасить долги до 11 февраля

Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала футбольный клуб «Томь». Штраф составит 45 тысяч рублей. Кроме того, глава клуба также вынужден будет выплатить 15 тысяч рублей. Ведомство обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля.

«ООО «ФК «Томь» привлечено к ответственности, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей за задолженность перед сотрудниками. Кроме того, привлечено к административной ответственности должностное лицо – руководитель администрации, штраф – в размере 15 тысяч рублей. Срок – 11 февраля», – сказал государственный инспектор труда Вадим Березовский.

После 17 туров «Томь» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с девятью очками.