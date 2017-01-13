Погба: «Матч против «Ливерпуля» – особенный»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выделил особенный матч для своей команды.

«Всем известна история этого противостояния. Дерби с «Ливерпулем» для нас более важно, чем матчи с «Манчестер Сити». Я бы отметил особенную атмосферу в этих встречах.

В каждом матче ты хочешь победить, но когда речь идет о «Ливерпуле», то это и есть особенный матч», – приводит слова Погба ВВС.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 15 января, в 19:00 по московскому времени.