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    Погба: «Матч против «Ливерпуля» – особенный»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выделил особенный матч для своей команды.

    «Всем известна история этого противостояния. Дерби с «Ливерпулем» для нас более важно, чем матчи с «Манчестер Сити». Я бы отметил особенную атмосферу в этих встречах.

    В каждом матче ты хочешь победить, но когда речь идет о «Ливерпуле», то это и есть особенный матч», – приводит слова Погба ВВС.

    Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 15 января, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 января 2017, 14:46

      Если бы Погба меньше по штангам лупил, то мог бы и что-то сказать.

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    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 13 января 2017, 12:34

      Да что Вы говорите, господин итальянский француз

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