Зидан: «Реал» смог зацепиться за ничью»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команда заслужила выход в четвертьфинал Кубка Испании.

«Рекорд «Реала»? Возможно, «Севилья» и заслуживала победы, так как мы повели себя слишком расслабленно после первого мяча. В итоге мы подумали, что сможем зацепиться за ничью, и сделали это. Но все же мы заслужили выход в следующую стадию турнира», – сказал Зидан после матча.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 3:3. Эта ничья позволила «Реалу» продлить беспроигрышную серию до 40 игр. Таким образом, столичный клуб установил новый рекорд в испанском футболе.