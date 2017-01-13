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    Зидан: «Реал» смог зацепиться за ничью»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команда заслужила выход в четвертьфинал Кубка Испании.

    «Рекорд «Реала»? Возможно, «Севилья» и заслуживала победы, так как мы повели себя слишком расслабленно после первого мяча. В итоге мы подумали, что сможем зацепиться за ничью, и сделали это. Но все же мы заслужили выход в следующую стадию турнира», – сказал Зидан после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» – «Реал» закончился со счетом 3:3. Эта ничья позволила «Реалу» продлить беспроигрышную серию до 40 игр. Таким образом, столичный клуб установил новый рекорд в испанском футболе.

    Источник: Football Espana

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    13.01.2017 06:08
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