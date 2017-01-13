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    Кубок Испании. «Севилья» и «Реал» забили шесть голов на двоих, мадридцы вышли в 1/4 финала

    Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Севильей» и «Реалом» завершился результативной ничьей со счетом 3:3. В составе хозяев голами отметились новичок Стеван Йоветич и Висенте Иборра. В составе «Реала» отличились Марко Асенсио, Серхио Рамос и Карим Бензема. Автогол на счету Данило. «Сливочные» вышли в четвертьфинал турнира благодаря победе со счетом 3:0 в первом матче.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

    Севилья Реал 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Данило, 10 (в свои ворота); 1:1 – Асенсио, 48; 2:1 – Йоветич, 53; 3:1 – Иборра, 77; 3:2 – Рамос, 83 (с пенальти); 3:3 – Бензема, 90+3.

    Первый матч – 0:3

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 01:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 января 2017, 06:26

      Молодцы и те и другие !!!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 января 2017, 13:31

      Круто сыграли!!!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 08:39

      Севидья молодец, настоящие бойцы! Так играьь против лучшего клуба мира. Это достойно уважения.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 января 2017, 07:22

      Очень круто!!!!И это всего лишь 1/8 Кубка....жаль клубы РПЛ не смотрят таких матчей и не учатся на них,как надо играть в кубке))

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > ЖОРРО 13 января 2017, 08:41

      Уважаемый Жорро! В РФПЛ, зажравшиеся, оборзевшие и окозлевшие игроки. Как может самая возрастная лига Европы так играть. Да им и играть для этого не нужно. Все равно деньги заплатят и так.

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 января 2017, 06:36

      НЕ ЗРЯ РЕШИЛ ПОСМОТРЕТЬ.

      1
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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 13 января 2017, 06:19

      интересный матч

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 января 2017, 03:53

      Игра хороша

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 13 января 2017, 02:08

      Почти второй состав, но красивая игра!!!

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