Кубок Испании. «Севилья» и «Реал» забили шесть голов на двоих, мадридцы вышли в 1/4 финала

Матч 1/8 финала Кубка Испании между «Севильей» и «Реалом» завершился результативной ничьей со счетом 3:3. В составе хозяев голами отметились новичок Стеван Йоветич и Висенте Иборра. В составе «Реала» отличились Марко Асенсио, Серхио Рамос и Карим Бензема. Автогол на счету Данило. «Сливочные» вышли в четвертьфинал турнира благодаря победе со счетом 3:0 в первом матче.

Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч

Севилья — Реал — 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Данило, 10 (в свои ворота); 1:1 – Асенсио, 48; 2:1 – Йоветич, 53; 3:1 – Иборра, 77; 3:2 – Рамос, 83 (с пенальти); 3:3 – Бензема, 90+3.

Первый матч – 0:3

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