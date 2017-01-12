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    Глава селекционной службы ЦСКА: «Зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда»

    Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский рассказал о трансферных планах клуба.

    — У ЦСКА будут трансферы этой зимой?

    — Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Надо понимать, что зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда. Клубы очень неохотно отпускают нападающих по ходу сезона. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать.

    — Какого нападающего ищет ЦСКА?

    — Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были хорошие и эффективные нападающие.

    — Когда можно ждать конкретики?

    — Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее. Зимняя пауза в России кажется большой, но на самом деле времени очень мало. Понятно, что работа началась не сейчас, всегда есть так называемый шорт-лист, обычно состоящий из трех-четырех человек. Конкретные фамилии называть бы не хотелось.

    Источник: Бобсоккер

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    12.01.2017 23:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +483

      headdevil 13 января 2017, 13:07

      Для приобретения защитников неблагоприятное, надо наигрывать, а вот нап может выстрелить запросто в середине сезона.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 13 января 2017, 08:24

      Ждём нападающего!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 13 января 2017, 08:06

      ЦСКА вообще не любят покупать игроков. пенсионеров своих замучили совсем. Игнашевич еле ходит по полю. Еременко на наркату подсел. Дзагоев последнее время играет как будто не понимает что нужно делать.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 января 2017, 07:50

      Всё просто: "Денег нет,но вы держитесь.."

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 13 января 2017, 02:21

      Самое неудачное это не время покупки форварда, самое неудачное - отсутствие нужного количества бабла! а уж купить можно в любое время!

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 13 января 2017, 00:58

      сейчас для коней, все дела будут неблагодарные )

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 января 2017, 00:55

      Ох и неБлагоДарное... Особенно с таким долгом

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      Рейтинг: +105

      igorek25 > Nerlinger 13 января 2017, 09:42

      Надо понимать, что седьмое место в рейтинге клубных долгов - это заем на строительство арены, которые надо вернуть не здесь и сейчас. К ЦСКА, в отличии от всем известных клубов, газовая народная труба не подходит.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 13 января 2017, 00:32

      Ну не знаю, не знаю. Тут была статья по долгам клуба. Я понимаю, что это по сути ни о чем не говорит, но все же. Говорить, что не любишь есть лобстеров с ЗП в 7000 как-то нелепо.

      3
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 13 января 2017, 00:22

      Летнее т.о. тоже не очень

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 13 января 2017, 00:14

      На КАНе можно будет просмотреть перспективных форвардов.

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