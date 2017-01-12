Глава селекционной службы ЦСКА: «Зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда»

Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский рассказал о трансферных планах клуба.

— У ЦСКА будут трансферы этой зимой?

— Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Надо понимать, что зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда. Клубы очень неохотно отпускают нападающих по ходу сезона. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать.

— Какого нападающего ищет ЦСКА?

— Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были хорошие и эффективные нападающие.

— Когда можно ждать конкретики?

— Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее. Зимняя пауза в России кажется большой, но на самом деле времени очень мало. Понятно, что работа началась не сейчас, всегда есть так называемый шорт-лист, обычно состоящий из трех-четырех человек. Конкретные фамилии называть бы не хотелось.