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  • Глава селекционной службы ЦСКА: «Зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда»

Глава селекционной службы ЦСКА: «Зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда»

12 января 2017, 23:58
12

Глава селекционной службы ЦСКА Олег Яровинский рассказал о трансферных планах клуба.

— У ЦСКА будут трансферы этой зимой?

— Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Надо понимать, что зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда. Клубы очень неохотно отпускают нападающих по ходу сезона. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать.

— Какого нападающего ищет ЦСКА?

— Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были хорошие и эффективные нападающие.

— Когда можно ждать конкретики?

— Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее. Зимняя пауза в России кажется большой, но на самом деле времени очень мало. Понятно, что работа началась не сейчас, всегда есть так называемый шорт-лист, обычно состоящий из трех-четырех человек. Конкретные фамилии называть бы не хотелось.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 ЦСКА
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Gr1goRush
1484255644
На КАНе можно будет просмотреть перспективных форвардов.
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mgordeev
1484256723
Ну не знаю, не знаю. Тут была статья по долгам клуба. Я понимаю, что это по сути ни о чем не говорит, но все же. Говорить, что не любишь есть лобстеров с ЗП в 7000 как-то нелепо.
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Nerlinger
1484258100
Ох и неБлагоДарное... Особенно с таким долгом
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B.G.
1484258336
сейчас для коней, все дела будут неблагодарные )
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кошмарик
1484263303
Самое неудачное это не время покупки форварда, самое неудачное - отсутствие нужного количества бабла! а уж купить можно в любое время!
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за ЦСКА с 1980г
1484283012
Всё просто: "Денег нет,но вы держитесь.."
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sergkrasnodar23
1484284011
ЦСКА вообще не любят покупать игроков. пенсионеров своих замучили совсем. Игнашевич еле ходит по полю. Еременко на наркату подсел. Дзагоев последнее время играет как будто не понимает что нужно делать.
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Cant Stop
1484285086
Ждём нападающего!
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VVM1964
1484295941
" ИЩУЩИЙ ДА ОБРЯЩЕТ "
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headdevil
1484302037
Для приобретения защитников неблагоприятное, надо наигрывать, а вот нап может выстрелить запросто в середине сезона.
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