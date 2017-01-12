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    ЦСКА занимает седьмое место в Европе по размеру чистого долга

    УЕФА опубликовал статистику по чистому долгу среди футбольных клубов Европы. Седьмую строчку в топ-10 занял московский ЦСКА. Наибольшая сумма в кредитной истории — у «Манчестер Юнайтед».

    Полный список выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Юнайтед», 536 миллионов евро

    2. «Бенфика», 336 миллионов

    3. «Интер», 306 миллионов

    4. «Валенсия», 285 миллионов

    5. КПР, 279 миллионов

    6. «Милан», 249 миллионов

    7. ЦСКА, 224 миллионов

    8. «Галатасарай», 222 миллионов

    9. «Ювентус», 209 миллионов

    10. «Рома», 208 миллионов

    Источник: Independent.co.uk

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    12.01.2017 22:39
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 08:49

      Что в этом списке забыли "кони"? Манчестер, Милан, Ювентос и Рома, все ясно. Бренды и игра на уровне всегда. Одни из сильнейших и достойных игроков в составах. Ну что, что твою мать в этом списке забыл ЦСКА. Куда он смог потратить такие деньги? На каких игроков? Игроки ниже среднего, а Европе такие даже не котируются во вторых лигах. Васе и Алеше Березуцким такие зарплаты поделали и Алашке и Игорьком. Самая дырявая оборона Лиги Чемпионов, за что! Наверное Мудко даст денег с налогов и покроют долги. Не в первой уже. Граждане с голоду умирают, а эти суки жируют.

      -2
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Болельщик Реал Мадрида 13 января 2017, 13:09

      ты разберись в вопросе сначала, а потом рот открывай, деньги пошли на стадион

      0
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      Рейтинг: +4841

      neveldomha 13 января 2017, 08:34

      Все в мие живут одним днем.

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 13 января 2017, 06:56

      Полный алес

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 13 января 2017, 01:12

      Ну и дела..

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 января 2017, 00:50

      По-хрен, что всё украдено до нас, главное - что в топEURO-10 попали! И как ярко попали!...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 января 2017, 00:42

      На что хоть потратили то?

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 13 января 2017, 00:32

      Так Гинер сам у себя в банке занимает, это ещё тот тип))

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 января 2017, 00:08

      Быстрее бы расформировали этот недоклуб

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Тraumtanzеr 13 января 2017, 08:27

      ты сам то понял про что хрюкнул?

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      Рейтинг: +3136

      m40 > Тraumtanzеr 13 января 2017, 08:54

      Прикинь расформируют все ,,недоклубы,,- Зенит, ЦСКА, Рубин, Краснодар, Локомотив...И Спартак будет вечным чемпионом, клёво будет да?

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > m40 13 января 2017, 14:42

      Он и с ними вечный и самый титулованный клуб страны.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > himik2-62 13 января 2017, 14:44

      Закончи снова школу, если читать не умеешь , лошадь.

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      Рейтинг: +191

      bafor 12 января 2017, 23:27

      У МЮ откуда же столько?

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 января 2017, 23:13

      Да это фигня… у них каждую игру полный стадион, плюс футболки Ерёменко разлетаются, так что они в плюсе будут))))

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