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  • ЦСКА занимает седьмое место в Европе по размеру чистого долга

ЦСКА занимает седьмое место в Европе по размеру чистого долга

12 января 2017, 22:39
15

УЕФА опубликовал статистику по чистому долгу среди футбольных клубов Европы. Седьмую строчку в топ-10 занял московский ЦСКА. Наибольшая сумма в кредитной истории — у «Манчестер Юнайтед».

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед», 536 миллионов евро

2. «Бенфика», 336 миллионов

3. «Интер», 306 миллионов

4. «Валенсия», 285 миллионов

5. КПР, 279 миллионов

6. «Милан», 249 миллионов

7. ЦСКА, 224 миллионов

8. «Галатасарай», 222 миллионов

9. «Ювентус», 209 миллионов

10. «Рома», 208 миллионов

Источник: Independent.co.uk
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (15)
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filosof sparty
1484252002
Да это фигня… у них каждую игру полный стадион, плюс футболки Ерёменко разлетаются, так что они в плюсе будут))))
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bafor
1484252843
У МЮ откуда же столько?
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Тraumtanzеr
1484255281
Быстрее бы расформировали этот недоклуб
Ответить
Антибиотик
1484256733
Так Гинер сам у себя в банке занимает, это ещё тот тип))
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Фан666
1484257339
На что хоть потратили то?
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Par Mezan
1484257825
По-хрен, что всё украдено до нас, главное - что в топEURO-10 попали! И как ярко попали!...
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DonBombardir
1484259170
Ну и дела..
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Мясной Упырь
1484279762
Полный алес
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neveldomha
1484285669
Все в мие живут одним днем.
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1484286595
Что в этом списке забыли "кони"? Манчестер, Милан, Ювентос и Рома, все ясно. Бренды и игра на уровне всегда. Одни из сильнейших и достойных игроков в составах. Ну что, что твою мать в этом списке забыл ЦСКА. Куда он смог потратить такие деньги? На каких игроков? Игроки ниже среднего, а Европе такие даже не котируются во вторых лигах. Васе и Алеше Березуцким такие зарплаты поделали и Алашке и Игорьком. Самая дырявая оборона Лиги Чемпионов, за что! Наверное Мудко даст денег с налогов и покроют долги. Не в первой уже. Граждане с голоду умирают, а эти суки жируют.
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