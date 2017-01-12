ЦСКА занимает седьмое место в Европе по размеру чистого долга

УЕФА опубликовал статистику по чистому долгу среди футбольных клубов Европы. Седьмую строчку в топ-10 занял московский ЦСКА. Наибольшая сумма в кредитной истории — у «Манчестер Юнайтед».

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед», 536 миллионов евро

2. «Бенфика», 336 миллионов

3. «Интер», 306 миллионов

4. «Валенсия», 285 миллионов

5. КПР, 279 миллионов

6. «Милан», 249 миллионов

7. ЦСКА, 224 миллионов

8. «Галатасарай», 222 миллионов

9. «Ювентус», 209 миллионов

10. «Рома», 208 миллионов