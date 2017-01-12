ЦСКА занимает седьмое место в Европе по размеру чистого долга

Что в этом списке забыли "кони"? Манчестер, Милан, Ювентос и Рома, все ясно. Бренды и игра на уровне всегда. Одни из сильнейших и достойных игроков в составах. Ну что, что твою мать в этом списке забыл ЦСКА. Куда он смог потратить такие деньги? На каких игроков? Игроки ниже среднего, а Европе такие даже не котируются во вторых лигах. Васе и Алеше Березуцким такие зарплаты поделали и Алашке и Игорьком. Самая дырявая оборона Лиги Чемпионов, за что! Наверное Мудко даст денег с налогов и покроют долги. Не в первой уже. Граждане с голоду умирают, а эти суки жируют.
УЕФА опубликовал статистику по чистому долгу среди футбольных клубов Европы. Седьмую строчку в топ-10 занял московский ЦСКА. Наибольшая сумма в кредитной истории — у «Манчестер Юнайтед».
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед», 536 миллионов евро
2. «Бенфика», 336 миллионов
3. «Интер», 306 миллионов
4. «Валенсия», 285 миллионов
5. КПР, 279 миллионов
6. «Милан», 249 миллионов
7. ЦСКА, 224 миллионов
8. «Галатасарай», 222 миллионов
9. «Ювентус», 209 миллионов
10. «Рома», 208 миллионов