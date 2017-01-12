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  • Колосков — основателю ВАДА: «Бойкот чемпионата мира в России — не твое дело, надо своими делами заниматься»

Колосков — основателю ВАДА: «Бойкот чемпионата мира в России — не твое дело, надо своими делами заниматься»

12 января 2017, 20:38
16

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление основателя ВАДА Ричарда Паунда о возможности отказа некоторых сборных от выступления на ЧМ-2018 в России.

«Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал. Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs – это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам. Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: «Не твое это дело, надо своими делами заниматься». Оснований для бойкота нет. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет», — сказал Колосков.

Источник: Р-Спорт
Весь мир
Комментарии (16)
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Антибиотик
1484243359
Это должен был сказать Мудко, но он лишь пустословный понтоброс. Колосков- это была фигура в УЕФА, а сейчас вместо него не понятно кто.
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mihail200606
1484244189
одно из немногих внятных высказываний мудка... но самое главное ж не то, что говорится, а то , что делается в ответ этим всем гандонам..
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mihail200606
1484244480
ой, не мудка.. но это не важно.. Колосков тоже фигура малопонятная..
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richi
1484246602
Как Балаганов с Паниковским: - Ты кто? - Нет, это ты кто?
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Zeff
1484247734
Правильно. Пусть мочу нюхают. Им за это платят, и только!
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Mi6
1484248447
По - взрослому заговорил.
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Sergej-74
1484248565
грамотно сказал
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KARAT777
1484249328
Не суй свой нос в чужой вопрос сук.....
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Chernyi Lis
1484249478
когда уже придет время ...когда уже станет тот..кто может наказать!
Ответить
Par Mezan
1484251783
Да сколько же все эти импортные подонки будут срать нам в душу?!. Неужели не найдётся патриота, который поставит их на место, причём навсегда, бля, - как на кладбище!.. Простите, наболело...
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