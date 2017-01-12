Колосков — основателю ВАДА: «Бойкот чемпионата мира в России — не твое дело, надо своими делами заниматься»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление основателя ВАДА Ричарда Паунда о возможности отказа некоторых сборных от выступления на ЧМ-2018 в России.

«Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал. Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs – это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам. Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: «Не твое это дело, надо своими делами заниматься». Оснований для бойкота нет. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет», — сказал Колосков.