Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков — основателю ВАДА: «Бойкот чемпионата мира в России — не твое дело, надо своими делами заниматься»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление основателя ВАДА Ричарда Паунда о возможности отказа некоторых сборных от выступления на ЧМ-2018 в России.

    «Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал. Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs – это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам. Заявления Паунда подстрекательские, он не должен выступать. Надо ответить Паунду: «Не твое это дело, надо своими делами заниматься». Оснований для бойкота нет. ФИФА подтверждала, что никаких пересмотров решения о проведении ЧМ в России не будет», — сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 января 2017, 23:09

      Да сколько же все эти импортные подонки будут срать нам в душу?!. Неужели не найдётся патриота, который поставит их на место, причём навсегда, бля, - как на кладбище!.. Простите, наболело...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 января 2017, 22:31

      когда уже придет время ...когда уже станет тот..кто может наказать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 января 2017, 22:28

      Не суй свой нос в чужой вопрос сук.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > KARAT777 12 января 2017, 22:32

      У него просто журналисты взяли вью, Колосков и ответил. А вот президенту РФС уже давно пора свой нос засунуть в больной вопрос.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 января 2017, 22:28

      как обычно..нота протеста...плять..и все????? обычное явление- оправдание..пережиток от ельцина-горбачева...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Chernyi Lis 12 января 2017, 22:30

      Так Колосков у нас сейчас не президент РФС. Все свои эмоциональные вопросы задавай Мутко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 12 января 2017, 22:16

      грамотно сказал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 12 января 2017, 22:14

      По - взрослому заговорил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 12 января 2017, 22:07

      компетенция не его а выполнять чьи то указания он вполне может - вот когда он все разогреет - а вы будете трендеть он не может он не должен - действовать надо - а не ждать когда прихлопнут - чем занимаются наши юристы - что то в СМИ ничего про их дела нету

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 января 2017, 22:02

      Правильно. Пусть мочу нюхают. Им за это платят, и только!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 12 января 2017, 21:43

      Как Балаганов с Паниковским:
      - Ты кто?
      - Нет, это ты кто?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 12 января 2017, 21:10

      Эта вада и муДок всех достали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11