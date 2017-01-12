Кавазашвили: «Думаю, «Спартак» допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По мнению ветерана, красно-белые совершат ошибку, если все-таки подпишут хавбека.

«На мой взгляд, «Спартак» допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова. Он им не подходит, несмотря на то, что Александр начинал в команде красно-белых. После того, как ушел Самедов, «Спартак» нашел достаточно универсальных футболистов. Мне непонятны их действия. Красно-белые должны усилить те позиции, в которых есть наибольшая вероятность провала.

С правой же стороны опасности нет. У них прекрасно наиграна система подключения правого защитника в атаку и зачем это искусственно ломать? Если придет Самедов, он будет выступать на правом фланге и никуда оттуда не денется. Это неправильно для спартаковской игры, это сузит общие функции команды. Я считаю, что Александр затормозит игру «Спартака», – заявил Кавазашвили.