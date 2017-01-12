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  • Кавазашвили: «Думаю, «Спартак» допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова»

Кавазашвили: «Думаю, «Спартак» допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова»

12 января 2017, 16:22
9

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По мнению ветерана, красно-белые совершат ошибку, если все-таки подпишут хавбека.

«На мой взгляд, «Спартак» допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова. Он им не подходит, несмотря на то, что Александр начинал в команде красно-белых. После того, как ушел Самедов, «Спартак» нашел достаточно универсальных футболистов. Мне непонятны их действия. Красно-белые должны усилить те позиции, в которых есть наибольшая вероятность провала.

С правой же стороны опасности нет. У них прекрасно наиграна система подключения правого защитника в атаку и зачем это искусственно ломать? Если придет Самедов, он будет выступать на правом фланге и никуда оттуда не денется. Это неправильно для спартаковской игры, это сузит общие функции команды. Я считаю, что Александр затормозит игру «Спартака», – заявил Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр
Комментарии (9)
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Бульба
1484227998
ему уж на пенсию пора
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momwig_
1484228532
А я в целом согласен. Ветерана на подмену - "старый конь борозды не испортит" - да, но это за 1-2 лимона... а может больше стоить игрок дубля Локомотива, перебивающегося с хлеба на воду, на которого их тренер не рассчитывает? А с прицелом в основу - ну, точно нет.
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marshal9
1484228802
им надо выиграть сезон короче подстраховываются ведь у нас же лемит
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Max Urbanov
1484228806
Анзорчик, дорогой, ты про лимит не забывай... И не забывай про уровень наших днорей. Самедов на уровне российских игроков очень неплох!
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Zeff
1484246995
Спартак всё делает правильно!
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RedWhiteFans2
1484250252
Вся история с трансферной политикой Спартака - это мистика какая то. Такое ощущение что Федуну под дымом плавят всю футбольную пенсию Италии и России. Перспектива ради одного сезона -полный бред. Через год все будут бегать с этим Самедовым и Адрианом в поисках куда пристроить. Пример Траорре.
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baddy
1484296165
Нормально впишется Самедов. Каррера на что? Значит знает и видит куда его поставить, да и впереди предсезонка, времени сыграться хватит.
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