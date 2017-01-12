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    Кавазашвили: «Думаю, «Спартак» допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По мнению ветерана, красно-белые совершат ошибку, если все-таки подпишут хавбека.

    «На мой взгляд, «Спартак» допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова. Он им не подходит, несмотря на то, что Александр начинал в команде красно-белых. После того, как ушел Самедов, «Спартак» нашел достаточно универсальных футболистов. Мне непонятны их действия. Красно-белые должны усилить те позиции, в которых есть наибольшая вероятность провала.

    С правой же стороны опасности нет. У них прекрасно наиграна система подключения правого защитника в атаку и зачем это искусственно ломать? Если придет Самедов, он будет выступать на правом фланге и никуда оттуда не денется. Это неправильно для спартаковской игры, это сузит общие функции команды. Я считаю, что Александр затормозит игру «Спартака», – заявил Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2017 16:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +111

      baddy 13 января 2017, 11:29

      Нормально впишется Самедов. Каррера на что? Значит знает и видит куда его поставить, да и впереди предсезонка, времени сыграться хватит.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 января 2017, 22:44

      Вся история с трансферной политикой Спартака - это мистика какая то. Такое ощущение что Федуну под дымом плавят всю футбольную пенсию Италии и России. Перспектива ради одного сезона -полный бред. Через год все будут бегать с этим Самедовым и Адрианом в поисках куда пристроить. Пример Траорре.

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      Рейтинг: +7864

      Томик > RedWhiteFans2 13 января 2017, 03:00

      Ну, бегать уже не будут с Самедовым. Его берут до истечения срока годности, потом в утиль. Вся его стоимость, как при остаточном сроке службы станка в 2,5 года(его вроде бы на 2 с половиной года подписывают), должна полностью перейти в стоимость продукции.

      0
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      Рейтинг: +7864

      Томик > RedWhiteFans2 13 января 2017, 03:01

      А Адриано может и заиграть. Тогда ещё и вернуть можно будет с процентами затраченное).

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 января 2017, 21:49

      Спартак всё делает правильно!

      -1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 12 января 2017, 21:40

      Кавазашвили выразился как проститутка.

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 12 января 2017, 16:46

      Анзорчик, дорогой, ты про лимит не забывай... И не забывай про уровень наших днорей. Самедов на уровне российских игроков очень неплох!

      2
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      Рейтинг: +124

      marshal9 12 января 2017, 16:46

      им надо выиграть сезон короче подстраховываются ведь у нас же лемит

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 января 2017, 16:42

      А я в целом согласен. Ветерана на подмену - "старый конь борозды не испортит" - да, но это за 1-2 лимона... а может больше стоить игрок дубля Локомотива, перебивающегося с хлеба на воду, на которого их тренер не рассчитывает? А с прицелом в основу - ну, точно нет.

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      Рейтинг: +130

      Бульба 12 января 2017, 16:33

      ему уж на пенсию пора

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