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    «Краснодар» подписал хавбека «Сибири» Овсепяна

    «Краснодар» подписал контракт с 21-летним полузащитником Араиком Овсепяном, который играл за «Сибирь».

    Сообщается, что футболист уже прошел медицинское обследование, а после подписал контракт, который рассчитан до декабря 2021 года.

    «В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля», — сообщили в клубе.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.01.2017 09:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 12 января 2017, 10:48

      Ну это же не усиление, не усиление....

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 января 2017, 10:46

      если на будущее то может быть, а на сегодняшний день ему в основу попасть очень сложно будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 января 2017, 10:43

      Трансфер только на перспективу, в основной команде мы его вряд-ли увидим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 12 января 2017, 10:22

      Для ротации нормально. В принципе в основе с учётом Лиги Европы может появиться. А вот Сибири теперь ещё будет тяжелее выжить, хотя хоть долги закроют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Bisikleta 12 января 2017, 10:16

      Маловероятно что мы его в основе увидим. Слишком высокая конкуренция у Краснодара в центре поля

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