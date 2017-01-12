«Краснодар» подписал хавбека «Сибири» Овсепяна

«Краснодар» подписал контракт с 21-летним полузащитником Араиком Овсепяном, который играл за «Сибирь».

Сообщается, что футболист уже прошел медицинское обследование, а после подписал контракт, который рассчитан до декабря 2021 года.

«В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля», — сообщили в клубе.