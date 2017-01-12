Титов: «Главное, чтобы «Спартак» не впал в эйфорию»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице РФПЛ. По словам специалиста, он очень переживает за команду.

«Расстались с командой мы хорошо. До сих пор с некоторыми общаемся, атмосфера стала отличной. Уверен, оставили хороший след. Обид нет, «Спартак» останется «Спартаком» с любым тренером. Болельщикам важен результат.

Сегодня он есть, дай бог, чтобы не было эйфории. Как только она придет — жди беды. К сожалению, в нашем случае она появилась в начале прошлого чемпионата. Нам, возможно, не хватило опыта, чтобы все быстренько остудить», — сказал Титов.