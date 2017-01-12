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    Титов: «Главное, чтобы «Спартак» не впал в эйфорию»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице РФПЛ. По словам специалиста, он очень переживает за команду.

    «Расстались с командой мы хорошо. До сих пор с некоторыми общаемся, атмосфера стала отличной. Уверен, оставили хороший след. Обид нет, «Спартак» останется «Спартаком» с любым тренером. Болельщикам важен результат.

    Сегодня он есть, дай бог, чтобы не было эйфории. Как только она придет — жди беды. К сожалению, в нашем случае она появилась в начале прошлого чемпионата. Нам, возможно, не хватило опыта, чтобы все быстренько остудить», — сказал Титов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2017 08:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 января 2017, 12:32

      По ходу в эйфории бомжи, кони, быки, проводники
      И прочая рать.
      Кричат все с одной руки,
      Что способны Спартак обыграть.
      Может это и так, но пока Чемпион -СПАРТАК!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 12 января 2017, 12:09

      Эйфория после первых 4х туров?!

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 января 2017, 11:25

      а ведь будет эта саамая эйфория...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 января 2017, 11:00

      "Как только она придёт (эйфория) -- жди беды". Это он про запрещённые препараты напоминает?

      -1
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      Рейтинг: +12

      Hedin 12 января 2017, 09:53

      Все покажет игра с краснодаром, если после перерыва в чемпе смогем показать хоть какую-то игру а не только везение как в первом круге, то все норм будет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 января 2017, 09:49

      главное чтобы бромантану не глотнули, а то точно эйфория придет

      -3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 января 2017, 09:29

      Нужно умирать на поле каждую игру и только тогда можно ожидать успеха.

      1
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