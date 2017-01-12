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    Титов: «Сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов вспомнил о периоде своей работы в клубе. Напомним, что специалист входил в тренерский штаб красно-белых с 2015 по 2016 год.

    – Что случилось в истории с контрактом Широковым? Почему он не играл?

    – Роман классный футболист, сомневаться в этом не приходится. Но в «Спартаке» он оказался немного не в тот момент. Приди Широков пораньше, до Якина, еще к Карпину, Георгич бы нашел ему место в составе. Просто Якин проповедовал другой футбол, к которому Роман не привык. Из-за этого и разговоры пошли, что Широков не тот. Он – тот.

    – А как же история с контрактом? О чем ведь говорят – Аленичев-игрок был более жестким, а став тренером, шел на компромиссы.

    – Нам было сказано: «Вы отвечаете за спортивную составляющую. Кто есть, с теми и работаете». Очень обидно, что сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было.

    – Понимаете, что случилось в ответном матче с АЕК? Что это было?

    – Индивидуальные ошибки. Исключительно они привели к поражению. В первом матче, на дикой жаре, мы могли победить, были моменты у Зе Луиша и Зобнина. Забивай хотя бы один мяч – и сейчас мы еще работали бы в «Спартаке».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2017 07:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +80

      emdroof 12 января 2017, 15:44

      и сейчас мы еще работали бы в «Спартаке»...и тащились бы в середине как обычно
      все что ни делается – всё к лучшему

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 января 2017, 15:12

      Потому что надо было яйца свои показать и давать результат... Ни первого, ни второго толком не было, поэтому и не было карт-бланша, его ещё нужно заслужить.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 января 2017, 12:38

      Алень поступил по чести
      Процентов на двести.
      Так уходили другие, например Газзай,
      Ушли - начинайте по новой - а не базар.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 12 января 2017, 11:52

      А вот если бы у меня было то, да вот это, да я бы тогда ... Ну не тренер ты, Егор, не тренер. Максимум физрук. И Аленичев такой же физрук. Чего теперь оправдываться-то?

      -1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 января 2017, 10:38

      Титов и Аленичев не оправдали надежд. Нужна стажировка во второй лиге.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 января 2017, 10:25

      "Жизнь ползет как змея в траве
      Пока мы водим хоровод у фонтана
      Сейчас ты в дамках
      Но что ты запляшешь
      Когда из-за гор
      Начнет дуть Брамонтана.."

      Почти Б.Г.)


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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 января 2017, 10:05

      "Тит, иди молотить".
      "Брюхо болит!"
      "Тит, иди кисель есть".
      "А где моя большая ложка?"
      (Народное)

      -1
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      Рейтинг: +121

      vog 12 января 2017, 10:01

      Какой карт-бланш,у Карреры тот же самый состав стал показывать результат,так что оправдания твои как детский лепет.

      -1
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      Рейтинг: +12

      Hedin 12 января 2017, 10:00

      Да даже еслиб у Титова бвли бы возможности кареры,всеравоб обосрались,плохому танцору...отмазка найдется

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 12 января 2017, 09:35

      Что-то он все жалуется и жалуется((

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