Титов: «Сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов вспомнил о периоде своей работы в клубе. Напомним, что специалист входил в тренерский штаб красно-белых с 2015 по 2016 год.

– Что случилось в истории с контрактом Широковым? Почему он не играл?

– Роман классный футболист, сомневаться в этом не приходится. Но в «Спартаке» он оказался немного не в тот момент. Приди Широков пораньше, до Якина, еще к Карпину, Георгич бы нашел ему место в составе. Просто Якин проповедовал другой футбол, к которому Роман не привык. Из-за этого и разговоры пошли, что Широков не тот. Он – тот.

– А как же история с контрактом? О чем ведь говорят – Аленичев-игрок был более жестким, а став тренером, шел на компромиссы.

– Нам было сказано: «Вы отвечаете за спортивную составляющую. Кто есть, с теми и работаете». Очень обидно, что сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было.

– Понимаете, что случилось в ответном матче с АЕК? Что это было?

– Индивидуальные ошибки. Исключительно они привели к поражению. В первом матче, на дикой жаре, мы могли победить, были моменты у Зе Луиша и Зобнина. Забивай хотя бы один мяч – и сейчас мы еще работали бы в «Спартаке».