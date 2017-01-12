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  • Титов: «Сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было»

Титов: «Сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было»

12 января 2017, 07:27
13

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов вспомнил о периоде своей работы в клубе. Напомним, что специалист входил в тренерский штаб красно-белых с 2015 по 2016 год.

– Что случилось в истории с контрактом Широковым? Почему он не играл?

– Роман классный футболист, сомневаться в этом не приходится. Но в «Спартаке» он оказался немного не в тот момент. Приди Широков пораньше, до Якина, еще к Карпину, Георгич бы нашел ему место в составе. Просто Якин проповедовал другой футбол, к которому Роман не привык. Из-за этого и разговоры пошли, что Широков не тот. Он – тот.

– А как же история с контрактом? О чем ведь говорят – Аленичев-игрок был более жестким, а став тренером, шел на компромиссы.

– Нам было сказано: «Вы отвечаете за спортивную составляющую. Кто есть, с теми и работаете». Очень обидно, что сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было.

– Понимаете, что случилось в ответном матче с АЕК? Что это было?

– Индивидуальные ошибки. Исключительно они привели к поражению. В первом матче, на дикой жаре, мы могли победить, были моменты у Зе Луиша и Зобнина. Забивай хотя бы один мяч – и сейчас мы еще работали бы в «Спартаке».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (13)
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МЯСО87
1484196513
Хорошо что не забили и вас нет в Спартаке! С командой Массимо есть надежда, с вами были одни мучения! Как к футболистам претензий нет, но до тренеров не тянете...
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d_joker
1484201074
У вас не было столько побед сколько у Массимо поэтому и не было того карт бланжа!!!
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alex1004
1484201614
Карт-бланш Каррере свалился не с неба, он его заслужил.
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Serhio1010
1484202919
Что-то он все жалуется и жалуется((
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Hedin
1484204411
Да даже еслиб у Титова бвли бы возможности кареры,всеравоб обосрались,плохому танцору...отмазка найдется
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vog
1484204466
Какой карт-бланш,у Карреры тот же самый состав стал показывать результат,так что оправдания твои как детский лепет.
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shinnik
1484204738
"Тит, иди молотить". "Брюхо болит!" "Тит, иди кисель есть". "А где моя большая ложка?" (Народное)
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Atom2020
1484211172
А вот если бы у меня было то, да вот это, да я бы тогда ... Ну не тренер ты, Егор, не тренер. Максимум физрук. И Аленичев такой же физрук. Чего теперь оправдываться-то?
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ivanthebest
1484223144
Потому что надо было яйца свои показать и давать результат... Ни первого, ни второго толком не было, поэтому и не было карт-бланша, его ещё нужно заслужить.
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emdroof
1484225051
и сейчас мы еще работали бы в «Спартаке»...и тащились бы в середине как обычно все что ни делается – всё к лучшему
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