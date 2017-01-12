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Титов: «Мне тревожно за «Спартак»

12 января 2017, 00:47
12

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– «Спартак» перед заключительным отрезком чемпионата идет первым с отрывом в пять очков…

– И это тревожно. В голове может сидеть – здесь можем сыграть вничью, а если еще и соперник оступится, то вообще замечательно… Плюс начало сложное – «Краснодар», потом ЦСКА. Конкуренты усиливаются, особенно «Зенит», который с первого же весеннего тура постарается включиться в гонку. У «Краснодара» сильнейший козырь – новый шикарный стадион.

– Почему вам тревожно за «Спартак»?

– После побед появляется легкая эйфория, которая приводит к потере места в таблице. Футболисты-то не сильно поменялись, и многое будет зависеть от ключевых исполнителей, от лидеров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (12)
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Himik007
1484179375
Каррера не даст расслабится на лавку и весь разговор
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agrmark
1484190426
Будем надеяться, что профессионализм все-таки возьмет вверх!
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ЮЗИК
1484195140
Не ссы в кампот
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Zeff
1484198234
Третье место тоже неплохо будет.
Ответить
VVM1964
1484205182
НАДЕЮСЬ , ЧТО ТРЕВОГИ ОКАЖУТСЯ НАПРАСНЫМИ .
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shinnik
1484205637
Титов"с траббл..
Ответить
Хотел же ставить на ничью
1484209355
Тренерам вечно всё не так, а что игрокам нужно грустными ходить?
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ivanthebest
1484223301
Чтобы не появлялась эйфория, нужно было просто иметь смелость футболистам по щщам бутсой надавать, для профилактики, а не юлозить непонятно что...
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emdroof
1484225140
Если бы Титов и Аленичев остались бы, то было бы тревожно, а сейчас там для этого есть Каррера, который в корень изменил атмосферу и командный дух
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