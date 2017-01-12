Титов: «Мне тревожно за «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

– «Спартак» перед заключительным отрезком чемпионата идет первым с отрывом в пять очков…

– И это тревожно. В голове может сидеть – здесь можем сыграть вничью, а если еще и соперник оступится, то вообще замечательно… Плюс начало сложное – «Краснодар», потом ЦСКА. Конкуренты усиливаются, особенно «Зенит», который с первого же весеннего тура постарается включиться в гонку. У «Краснодара» сильнейший козырь – новый шикарный стадион.

– Почему вам тревожно за «Спартак»?

– После побед появляется легкая эйфория, которая приводит к потере места в таблице. Футболисты-то не сильно поменялись, и многое будет зависеть от ключевых исполнителей, от лидеров.