Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Титов: «Мне тревожно за «Спартак»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о турнирных перспективах московского клуба в нынешнем сезоне. Напомним, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим вторым «Зенит» на пять очков.

    – «Спартак» перед заключительным отрезком чемпионата идет первым с отрывом в пять очков…

    – И это тревожно. В голове может сидеть – здесь можем сыграть вничью, а если еще и соперник оступится, то вообще замечательно… Плюс начало сложное – «Краснодар», потом ЦСКА. Конкуренты усиливаются, особенно «Зенит», который с первого же весеннего тура постарается включиться в гонку. У «Краснодара» сильнейший козырь – новый шикарный стадион.

    – Почему вам тревожно за «Спартак»?

    – После побед появляется легкая эйфория, которая приводит к потере места в таблице. Футболисты-то не сильно поменялись, и многое будет зависеть от ключевых исполнителей, от лидеров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      emdroof 12 января 2017, 15:45

      Если бы Титов и Аленичев остались бы, то было бы тревожно, а сейчас там для этого есть Каррера, который в корень изменил атмосферу и командный дух

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 января 2017, 15:15

      Чтобы не появлялась эйфория, нужно было просто иметь смелость футболистам по щщам бутсой надавать, для профилактики, а не юлозить непонятно что...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 12 января 2017, 11:22

      Тренерам вечно всё не так, а что игрокам нужно грустными ходить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 января 2017, 10:20

      Титов"с траббл..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 января 2017, 08:17

      Третье место тоже неплохо будет.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Zeff 12 января 2017, 08:22

      Для зенита то? Согласен. Там бомжам и место )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > turist82 12 января 2017, 09:15

      Поскольку ты хам, то скажу, что имел ввиду вас, свиней. Желаю вам отчаянной борьбы, за любимое вами 6-е место.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Zeff 12 января 2017, 13:38

      Ну а бомжеклуп тогда пусть в ФНЛ вылетает. такого г-на не жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 12 января 2017, 07:25

      Не ссы в кампот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 12 января 2017, 06:07

      Будем надеяться, что профессионализм все-таки возьмет вверх!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Himik007 12 января 2017, 03:02

      Каррера не даст расслабится на лавку и весь разговор

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11