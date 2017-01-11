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    Хохлов: «Работу в «Кубани» и работой не назовешь»

    Экс-главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов, на днях возглавивший «Динамо-2», рассказал о прошлом месте работы и ожиданиях от возвращения в столичный клуб.

    – Не беспокоят ли финансовые проблемы, с которыми столкнулось «Динамо»?

    – «Динамо» для меня не чужой клуб, поэтому хочется приложить максимум усилий и сделать все, что от меня требуется, чтобы помочь команде. К тому же финансовые трудности бывают у многих команд, не только у «Динамо». Не всегда надо искать только там, где хорошо.

    – После работы в РФПЛ назначение на пост тренера «Динамо-2» – это шаг назад?

    – В РФПЛ я не успел толком поработать, а ту работу, которая была проделана, и работой не назовешь.

    – Как сказался на вас этот опыт в «Кубани»?

    – Про «Кубань» вообще сейчас не хотел бы говорить. Все, что можно было сказать, уже было сказано после моего ухода из клуба. Возвращаться к этому вопросу не хочу.

    – После ухода из краснодарского клуба были ли какие-то предложения?

    – Предложения были, но ни по одному из них не удалось прийти к согласию.

    Хохлов возглавил «Кубань» в июне 2015-го года, а в сентябре был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2017 21:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5

      sergey184 15 января 2017, 16:50

      Прежде, чем рассуждать , надо всё знать изнутри. А так токмо лясы точить.

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 12 января 2017, 08:53

      Дима Хохлов краснодарец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 12 января 2017, 07:02

      Как тренер, Хохлов в Кубани ничего не показал. Рано ему в высшем дивизионе играть. Пока Динамо - 2, а лучше Динамо -3. Вот его уровень.

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 12 января 2017, 06:47

      Да и Кубань командой не назовешь.Команда-хаос.С руководством им не везет...

      1
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 11 января 2017, 22:19

      Даже с учетом его работы в "Кубани" я его уважаю, наверное за то, что футболистом был нормальным и как тренер не балаболил много.

      2
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      Рейтинг: +82

      Mi6 11 января 2017, 21:56

      Раньше он так не думал

      0
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 11 января 2017, 21:24

      Пустые слова лузера. Уровень Хохлова, как тренера- детская школа. Удачи ему в " Динамо 2" !

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > hirurg99 11 января 2017, 21:44

      Твой уровень написать комментарий на бомбардире, с мамкиного компуктера.

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > gosproektikabinet 11 января 2017, 22:58

      Глор?Ты Ебанутый?Я за Спартак болею дольше чем ты живешь, уебок.

      0
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