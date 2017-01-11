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Хохлов: «Работу в «Кубани» и работой не назовешь»

11 января 2017, 21:19
9

Экс-главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов, на днях возглавивший «Динамо-2», рассказал о прошлом месте работы и ожиданиях от возвращения в столичный клуб.

– Не беспокоят ли финансовые проблемы, с которыми столкнулось «Динамо»?

– «Динамо» для меня не чужой клуб, поэтому хочется приложить максимум усилий и сделать все, что от меня требуется, чтобы помочь команде. К тому же финансовые трудности бывают у многих команд, не только у «Динамо». Не всегда надо искать только там, где хорошо.

– После работы в РФПЛ назначение на пост тренера «Динамо-2» – это шаг назад?

– В РФПЛ я не успел толком поработать, а ту работу, которая была проделана, и работой не назовешь.

– Как сказался на вас этот опыт в «Кубани»?

– Про «Кубань» вообще сейчас не хотел бы говорить. Все, что можно было сказать, уже было сказано после моего ухода из клуба. Возвращаться к этому вопросу не хочу.

– После ухода из краснодарского клуба были ли какие-то предложения?

– Предложения были, но ни по одному из них не удалось прийти к согласию.

Хохлов возглавил «Кубань» в июне 2015-го года, а в сентябре был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Кубань (ЛФЛ) Хохлов Дмитрий
Комментарии (9)
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hirurg99
1484159073
Пустые слова лузера. Уровень Хохлова, как тренера- детская школа. Удачи ему в " Динамо 2" !
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Mi6
1484160961
Раньше он так не думал
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Nayturs
1484162342
Даже с учетом его работы в "Кубани" я его уважаю, наверное за то, что футболистом был нормальным и как тренер не балаболил много.
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zadira56
1484192860
Да и Кубань командой не назовешь.Команда-хаос.С руководством им не везет...
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sergkrasnodar23
1484193778
Как тренер, Хохлов в Кубани ничего не показал. Рано ему в высшем дивизионе играть. Пока Динамо - 2, а лучше Динамо -3. Вот его уровень.
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STALKER27
1484200386
Дима Хохлов краснодарец
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sergey184
1484488254
Прежде, чем рассуждать , надо всё знать изнутри. А так токмо лясы точить.
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