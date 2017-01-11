Хохлов: «Работу в «Кубани» и работой не назовешь»

Экс-главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов, на днях возглавивший «Динамо-2», рассказал о прошлом месте работы и ожиданиях от возвращения в столичный клуб.

– Не беспокоят ли финансовые проблемы, с которыми столкнулось «Динамо»?

– «Динамо» для меня не чужой клуб, поэтому хочется приложить максимум усилий и сделать все, что от меня требуется, чтобы помочь команде. К тому же финансовые трудности бывают у многих команд, не только у «Динамо». Не всегда надо искать только там, где хорошо.

– После работы в РФПЛ назначение на пост тренера «Динамо-2» – это шаг назад?

– В РФПЛ я не успел толком поработать, а ту работу, которая была проделана, и работой не назовешь.

– Как сказался на вас этот опыт в «Кубани»?

– Про «Кубань» вообще сейчас не хотел бы говорить. Все, что можно было сказать, уже было сказано после моего ухода из клуба. Возвращаться к этому вопросу не хочу.

– После ухода из краснодарского клуба были ли какие-то предложения?

– Предложения были, но ни по одному из них не удалось прийти к согласию.

Хохлов возглавил «Кубань» в июне 2015-го года, а в сентябре был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.