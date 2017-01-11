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    Роналдиньо написал письмо себе в прошлое

    Роналдиньо написал письмо с обращением к себе восьмилетнему. Статья опубликована на ресурсе The Player's Tribune, где профессиональные спортсмены делятся собственными мнениями.

    «Улыбайся, потому что футбол — это весело. Зачем тебе быть серьезным? Ты должен дарить людям удовольствие. Креативность важнее логики. Оставайся свободным, и ты выиграешь чемпионат мира со сборной Бразилии. Выиграешь Лигу чемпионов, Ла Лигу и Серию А. Выиграешь «Золотой мяч», — говорится в материале.

    Футболист не выходил на поле с сентября 2015-го года. Последний на данный момент матч бразилец провел за «Флуминенсе».

    Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе 36-летнего Роналдиньо в «Шапекоэнсе».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 20:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 11 января 2017, 20:56

      Пытался я прочитать несвязную речь, и не смог(((

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