Роналдиньо написал письмо себе в прошлое

Роналдиньо написал письмо с обращением к себе восьмилетнему. Статья опубликована на ресурсе The Player's Tribune, где профессиональные спортсмены делятся собственными мнениями.

«Улыбайся, потому что футбол — это весело. Зачем тебе быть серьезным? Ты должен дарить людям удовольствие. Креативность важнее логики. Оставайся свободным, и ты выиграешь чемпионат мира со сборной Бразилии. Выиграешь Лигу чемпионов, Ла Лигу и Серию А. Выиграешь «Золотой мяч», — говорится в материале.

Футболист не выходил на поле с сентября 2015-го года. Последний на данный момент матч бразилец провел за «Флуминенсе».

Напомним, ранее появилась информация о возможном переходе 36-летнего Роналдиньо в «Шапекоэнсе».