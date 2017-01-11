Титов: «К середине прошлого сезона понял, что в «Спартаке» есть люди, которые только мешают»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, что по приходу в команду летом 2015 года ощутил накаленную атмосферу. Также он высказал мнение, что в клубе работают люди, которые занимаются не своим делом.

– «Спартак» стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом.

– В чем это проявлялось?

– Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о «Спартаке» 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.

– Несколько лет назад вы сказали в интервью, что Федуна окружают неправильные люди. Готовы сейчас повторить те же слова?

– Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в «Спартаке» очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают.