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  • Титов: «К середине прошлого сезона понял, что в «Спартаке» есть люди, которые только мешают»

Титов: «К середине прошлого сезона понял, что в «Спартаке» есть люди, которые только мешают»

11 января 2017, 01:53
16

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, что по приходу в команду летом 2015 года ощутил накаленную атмосферу. Также он высказал мнение, что в клубе работают люди, которые занимаются не своим делом.

– «Спартак» стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом.

– В чем это проявлялось?

– Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о «Спартаке» 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.

– Несколько лет назад вы сказали в интервью, что Федуна окружают неправильные люди. Готовы сейчас повторить те же слова?

– Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в «Спартаке» очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zeff
1484089422
Это диверсанты, не иначе. А тут ещё Титов со спичками.
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turist82
1484103623
Егор Ильич фигни не скажет
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Krics
1484105420
Маленькая копия нашей страны.
Ответить
Опорник84
1484114940
Видно много у Федуна родни, всем кушать хочется!
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filosof sparty
1484117888
Как же достал этот бардак…
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qqshkadef
1484118845
Может быть и правду говорит. Но почему тогда все разговоры только после увольнений?
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Nesterenko
1484120978
Бардак, не бардак, но когда ты был с Аленичевым в Спартаке (на тренерском мостике), то команда шла на 5-м месте. А сейчас на 1-м месте.
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hirurg99
1484159680
Уважаемый, Егор, согласны, что "плохому танцору и яйца мешают"? Что Вам мешало озвучить свою точку зрения когда Вы были тренером команды? После увольнения Ваши слова дёшево звучат!
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Kollljan
1484161315
Всё бромантан проклятый!
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