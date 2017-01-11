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    Титов: «К середине прошлого сезона понял, что в «Спартаке» есть люди, которые только мешают»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, что по приходу в команду летом 2015 года ощутил накаленную атмосферу. Также он высказал мнение, что в клубе работают люди, которые занимаются не своим делом.

    – «Спартак» стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом.

    – В чем это проявлялось?

    – Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о «Спартаке» 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.

    – Несколько лет назад вы сказали в интервью, что Федуна окружают неправильные люди. Готовы сейчас повторить те же слова?

    – Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в «Спартаке» очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2017 01:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 11 января 2017, 22:01

      Всё бромантан проклятый!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +70

      hirurg99 11 января 2017, 21:34

      Уважаемый, Егор, согласны, что "плохому танцору и яйца мешают"? Что Вам мешало озвучить свою точку зрения когда Вы были тренером команды? После увольнения Ваши слова дёшево звучат!

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 января 2017, 10:49

      Бардак, не бардак, но когда ты был с Аленичевым в Спартаке (на тренерском мостике), то команда шла на 5-м месте. А сейчас на 1-м месте.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Nesterenko 11 января 2017, 16:34

      Да причем здесь занимаемое место . Одно дело- строить команду,другое -придти на все готовенькое. Даже Бердыеву потребовалось три сезон,чтобы команда начала показывать результат. А по весне думаю Спартак будет смотреться не так ярко, как осенью .

      -2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > VVM1964 11 января 2017, 22:59

      Традиция такая у них)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > shurik45 12 января 2017, 00:11

      А потому что судят по месту. Я факт привел. Почему Карерра остался в команде, а Титов убежал? Сами и виноваты, играли непонятно во что в прошлом сезоне, а теперь когда убежал начал негатив говорить. То Старков ему плохой, то Черчесов, то в команде бардак. Пусть смотрит теперь на Спартак и завидует.

      0
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      Рейтинг: +13

      qqshkadef 11 января 2017, 10:14

      Может быть и правду говорит. Но почему тогда все разговоры только после увольнений?

      2
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      ...
      Рейтинг: +197

      proekt > qqshkadef 11 января 2017, 20:11

      К - "Контракт"...

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 января 2017, 09:58

      Как же достал этот бардак…

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > filosof sparty 11 января 2017, 13:59

      Пора там всё вычищать.

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 января 2017, 09:09

      Видно много у Федуна родни, всем кушать хочется!

      1
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      Рейтинг: +889

      Krics 11 января 2017, 06:30

      Маленькая копия нашей страны.

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 января 2017, 06:00

      Егор Ильич фигни не скажет

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 января 2017, 02:03

      Это диверсанты, не иначе. А тут ещё Титов со спичками.

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