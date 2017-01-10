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    Сарсания: «Состав «Спартака» не является сильнейшим в РФПЛ»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не считает, что состав московского «Спартака» является сильнейшим в лиге. Напомним, что именно красно-белые лидируют в турнирной таблице после первой части сезона.

    «Тренер провел хорошую работу. Плюс команде где-то повезло, некоторые матчи, по 1:0, просто вытащили. Но не бывает больших побед без везения. Скажу, что у красно-белых не лучший состав. Наверное, четвертый в лиге. Команда стала действовать по-другому, играет в европейский, более агрессивный и быстрый футбол.

    Еще один фактор – подсдулись конкуренты. У ЦСКА проблемы в обороне, в атаке нет форвардов, «Зенит“»потеряв сначала Гарая и Халка, а теперь и Витселя, долго ищет свою игру. «Ростов» выступает на два фронта. Все это вкупе на руку «Спартаку». Но на первое место все равно ставлю работу Карреры», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2017 06:30
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