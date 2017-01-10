Сарсания: «Состав «Спартака» не является сильнейшим в РФПЛ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не считает, что состав московского «Спартака» является сильнейшим в лиге. Напомним, что именно красно-белые лидируют в турнирной таблице после первой части сезона.

«Тренер провел хорошую работу. Плюс команде где-то повезло, некоторые матчи, по 1:0, просто вытащили. Но не бывает больших побед без везения. Скажу, что у красно-белых не лучший состав. Наверное, четвертый в лиге. Команда стала действовать по-другому, играет в европейский, более агрессивный и быстрый футбол.

Еще один фактор – подсдулись конкуренты. У ЦСКА проблемы в обороне, в атаке нет форвардов, «Зенит“»потеряв сначала Гарая и Халка, а теперь и Витселя, долго ищет свою игру. «Ростов» выступает на два фронта. Все это вкупе на руку «Спартаку». Но на первое место все равно ставлю работу Карреры», — сказал он.