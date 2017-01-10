Примера. «Осасуна» ушла от поражения в матче с «Валенсией»

В поединке 17 тура чемпионата Испании «Осасуна», уступая в счете 2:3 по ходу второго тайма, сумела спасти домашний матч с «Валенсией».

В составе «летучих мышей» отличились Мунир Эль-Хаддади и Мартин Монтойя. Кроме того, на 87-й минуте Даниэль Парехо не реализовал одиннадцатиметровый удар. За «Осасуну» забивали Ориоль Риера (автогол), Роберто Торрес и Карлос Клерк, причем Клерк выступил спасителем своей команды, отправив мяч в сетку валенсийцев в компенсированное время.

Таким образом, «Валенсия» набирает 13 баллов и занимает на 17 место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» же идет последней, имея в активе лишь 8 очков.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Осасуна – Валенсия – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Эль-Хаддади, 2; 1:1 – Риера 7; 1:2 – Риера, 45 (в свои ворота); 2:2 – Торрес, 62; 2:3 – Монтойя, 73; 3:3 – Клерк, 90.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры