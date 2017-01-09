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    Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на церемонии ФИФА

    Знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на традиционной церемонии ФИФА, которая в эти минуты проходит в Цюрихе.

    Награда досталась поклонникам «Ливерпуля» и «Боруссии», которые в апреле в унисон спели гимн английского клуба You'll never walk alone во время матча Лиги Европы. Тем самым болельщики упомянутых клубов почтили память погибших в давке на стадионе «Хиллсборо». Напомним, что 15 апреля 1989 года трагедия унесла жизни 96 болельщиков «красных».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 21:18
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