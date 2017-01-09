Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на церемонии ФИФА

Знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на традиционной церемонии ФИФА, которая в эти минуты проходит в Цюрихе.

Награда досталась поклонникам «Ливерпуля» и «Боруссии», которые в апреле в унисон спели гимн английского клуба You'll never walk alone во время матча Лиги Европы. Тем самым болельщики упомянутых клубов почтили память погибших в давке на стадионе «Хиллсборо». Напомним, что 15 апреля 1989 года трагедия унесла жизни 96 болельщиков «красных».