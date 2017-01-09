«Шахтер» проведет матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове

УЕФА разрешил донецкому «Шахтеру» провести домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» в Харькове. Об этом сообщила глава Харьковской областной администрации Юлия Светличная.

«Матчи Лиги Европы пройдут в Харькове», – сказала Светличная.

В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет. Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи еврокубков во Львове.

С 2016 года донецкий клуб, помимо Львова, начал проводить домашние игры чемпионата Украины в других городах, включая Харьков.

Матч «Шахтер» – «Сельта» запланирован на 23 февраля.