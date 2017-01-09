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  • «Шахтер» проведет матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове

«Шахтер» проведет матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове

9 января 2017, 20:03
4

УЕФА разрешил донецкому «Шахтеру» провести домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» в Харькове. Об этом сообщила глава Харьковской областной администрации Юлия Светличная.

«Матчи Лиги Европы пройдут в Харькове», – сказала Светличная.

В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет. Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи еврокубков во Львове.

С 2016 года донецкий клуб, помимо Львова, начал проводить домашние игры чемпионата Украины в других городах, включая Харьков.

Матч «Шахтер» – «Сельта» запланирован на 23 февраля.

Источник: sport.ua
Лига Европы Украина. Премьер-Лига Шахтер Сельта
Комментарии (4)
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RusikLand
1483982297
Коней на переправе не меняют. В Харькове проиграют...
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Par Mezan
1483989655
Слава Богу! Наконец-то на матче будут нормальные люди, а не бандеровская мразь!.. Победы, Шахтёр!!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1483998476
ЖАЛЬ ШАХТЁР И ЕГО РАЗБИТЫЙ СТАДИОН
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