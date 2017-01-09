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    «Шахтер» проведет матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы в Харькове

    УЕФА разрешил донецкому «Шахтеру» провести домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» в Харькове. Об этом сообщила глава Харьковской областной администрации Юлия Светличная.

    «Матчи Лиги Европы пройдут в Харькове», – сказала Светличная.

    В 2014 году УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове из-за конфликта на Украине, однако в 2016-м снял запрет. Ранее «Шахтер» проводил домашние матчи еврокубков во Львове.

    С 2016 года донецкий клуб, помимо Львова, начал проводить домашние игры чемпионата Украины в других городах, включая Харьков.

    Матч «Шахтер» – «Сельта» запланирован на 23 февраля.

    Источник: sport.ua

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    09.01.2017 20:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 января 2017, 00:47

      ЖАЛЬ ШАХТЁР И ЕГО РАЗБИТЫЙ СТАДИОН

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 января 2017, 22:20

      Слава Богу! Наконец-то на матче будут нормальные люди, а не бандеровская мразь!.. Победы, Шахтёр!!!!

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Par Mezan 9 января 2017, 23:48

      любой фанат фк - бывшие нацики. Вспомни ультра Металлиста. Так что разницы нет.

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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 9 января 2017, 20:18

      Коней на переправе не меняют. В Харькове проиграют...

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