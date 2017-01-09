«Зенит» и Тимощук ведут переговоры о вхождении украинца в тренерский штаб

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук находится в тесном контакте с руководством петербургского клуба, обсуждая возможность работы в тренерском штабе сине-бело-голубых. На протяжении нескольких дней стороны ведут переговоры. Небольшая загвоздка состоит в сроке соглашения: питерцы предлагают 37-летнему украинцу полуторалетний договор, сам же футболист настаивает на более длительном сотрудничестве. Отмечается, что Тимощук все-таки может согласиться на срок контракта в 1,5 года, но при условии, что в него будет включен пункт о продлении.

Ранее сообщалось, что видеть экс-игрока сборной Украины в «Зените» хочет главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу, под началом которого Тимощук играл в донецком «Шахтере».