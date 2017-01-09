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    «Зенит» и Тимощук ведут переговоры о вхождении украинца в тренерский штаб

    Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук находится в тесном контакте с руководством петербургского клуба, обсуждая возможность работы в тренерском штабе сине-бело-голубых. На протяжении нескольких дней стороны ведут переговоры. Небольшая загвоздка состоит в сроке соглашения: питерцы предлагают 37-летнему украинцу полуторалетний договор, сам же футболист настаивает на более длительном сотрудничестве. Отмечается, что Тимощук все-таки может согласиться на срок контракта в 1,5 года, но при условии, что в него будет включен пункт о продлении.

    Ранее сообщалось, что видеть экс-игрока сборной Украины в «Зените» хочет главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу, под началом которого Тимощук играл в донецком «Шахтере».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.01.2017 13:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 января 2017, 15:11

      Добро пожаловать!

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 9 января 2017, 15:08

      УКРАИНЕЦ ключевое слово для читателей

      0
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      Рейтинг: +4840

      neveldomha 9 января 2017, 14:31

      Когда берут работать в Газпром условие может ставить только работодатель. Это тебе не украина, Толик.

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 9 января 2017, 14:18

      Договоряться

      1
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      Рейтинг: +430

      andr2112 9 января 2017, 14:09

      Добро пожаловать, Толя!!!!

      1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 13:48

      Не смотря на политические разногласия,Тимощук это часть истории клуба и он заслуживает место в команде не меньше Кержа!!!

      3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 9 января 2017, 13:46

      Смешно. Что может хотеть Тимощук? Сейчас он бывший футболист - т.е. никто с точки зрения работы в тренерском штабе. Вот поработает где-нибудь, опыт получит, тогда можно будет начинать хотеть.

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