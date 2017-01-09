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  • «Зенит» и Тимощук ведут переговоры о вхождении украинца в тренерский штаб

«Зенит» и Тимощук ведут переговоры о вхождении украинца в тренерский штаб

9 января 2017, 13:30
7

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук находится в тесном контакте с руководством петербургского клуба, обсуждая возможность работы в тренерском штабе сине-бело-голубых. На протяжении нескольких дней стороны ведут переговоры. Небольшая загвоздка состоит в сроке соглашения: питерцы предлагают 37-летнему украинцу полуторалетний договор, сам же футболист настаивает на более длительном сотрудничестве. Отмечается, что Тимощук все-таки может согласиться на срок контракта в 1,5 года, но при условии, что в него будет включен пункт о продлении.

Ранее сообщалось, что видеть экс-игрока сборной Украины в «Зените» хочет главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу, под началом которого Тимощук играл в донецком «Шахтере».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (7)
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Измайловский Кочегар
1483958769
Смешно. Что может хотеть Тимощук? Сейчас он бывший футболист - т.е. никто с точки зрения работы в тренерском штабе. Вот поработает где-нибудь, опыт получит, тогда можно будет начинать хотеть.
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Sasha1086
1483958892
Не смотря на политические разногласия,Тимощук это часть истории клуба и он заслуживает место в команде не меньше Кержа!!!
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andr2112
1483960176
Добро пожаловать, Толя!!!!
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Nevsky_RU
1483960706
Договоряться
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neveldomha
1483961485
Когда берут работать в Газпром условие может ставить только работодатель. Это тебе не украина, Толик.
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policepnz
1483963704
УКРАИНЕЦ ключевое слово для читателей
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sidul1
1483963871
Добро пожаловать!
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