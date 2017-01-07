Попов заявил, что ему рано гнаться за большими деньгами, поэтому он останется в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что не покинет московский клуб, несмотря на предложения от других команд, о которых ранее писали СМИ. По словам 29-летнего хавбека, который сегодня был назван лучшим футболистом Болгарии 2016 года, ему еще рано гнаться за выгодными контрактами.

«Я остаюсь в «Спартаке». Хочу стать с командой чемпионом России. Мне еще рано гнаться за супервыгодными предложениями. Я доволен теми деньгами, что получаю в в Москве. Все, что пишут о моем переходе в другую команду – спекуляция. У меня действующий контракт со «Спартаком», – сказал Попов в интервью Dnevnik.