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    Попов заявил, что ему рано гнаться за большими деньгами, поэтому он останется в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что не покинет московский клуб, несмотря на предложения от других команд, о которых ранее писали СМИ. По словам 29-летнего хавбека, который сегодня был назван лучшим футболистом Болгарии 2016 года, ему еще рано гнаться за выгодными контрактами.

    «Я остаюсь в «Спартаке». Хочу стать с командой чемпионом России. Мне еще рано гнаться за супервыгодными предложениями. Я доволен теми деньгами, что получаю в в Москве. Все, что пишут о моем переходе в другую команду – спекуляция. У меня действующий контракт со «Спартаком», – сказал Попов в интервью Dnevnik.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 23:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 января 2017, 16:35

      Слова профессионала! Сейчас нужны титулы, а деньги придут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 8 января 2017, 12:08

      Это все Федун))) если Спартак выиграет чемпионат, стадион на будущий год разберут по абонемента , что делает Федуна счастливым а футбол безопасным

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 8 января 2017, 12:05

      Болгарский перчик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 8 января 2017, 11:59

      тоже самое он говорил месяц назад ,так что отстаньте от него

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 января 2017, 11:10

      Это сколько же ему ждать придётся-не молод уже..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 8 января 2017, 09:43

      Достойно уважения. Ивелину удачи и исполнения желания стать чемпионом в составе Спартака.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 8 января 2017, 08:25

      молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 8 января 2017, 01:58

      RESPECT Ивелин!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 8 января 2017, 00:53

      ну и правильно.надо поднять цену

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 8 января 2017, 00:59

      поможет нашим.стать чемпионами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 января 2017, 00:20

      Понял, что в Спартаке не заработаешь.

      -3
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