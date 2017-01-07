Силкин: «Чтобы ставить высокие цели, «Динамо» нужно собрать три состава»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о силе нынешнего состава московского клуба. По словам специалиста, чтобы ставить высокие цели и вернуться в РФПЛ, команде необходимо сделать много качественных приобретений.

– Состав для ФНЛ был подобран качественный, но, кажется, ему не хватает перспективы для РФПЛ.

– Была поставлена задача вернуться в элиту. Чтобы ставить высокие цели, нужно три состава собрать. Это был лишь первый, под конкретную задачу. Конечно, чтобы обезопасить себя от борьбы внизу на следующий сезон, нужны еще приобретения. Никогда не знаешь, в какой момент опытные футболисты могут потерять свои качества – у всех это по-разному происходит. Поэтому необходима свежая кровь, но в небольших количествах – по одному человеку в каждую линию. Но прежде, конечно, нужно вернуться в РФПЛ.