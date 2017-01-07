Силкин: «Причиной вылета «Динамо» из РФПЛ были не финансы. В команде имелась разобщенность»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что причиной вылета московского клуба из РФПЛ по итогам прошлого сезона были не финансы, а внутренние недопонимания между игроками. Напомним, это произошло с командой впервые в истории.

– Когда в апреле вы приходили в «Динамо», подозревали, насколько сложная финансовая ситуация в клубе?

– Нет. Да и когда начал работать, особо в эти дела не лез. В финансах я ничего не понимаю. Те заверения, которые давало нам руководство, я принимал, верил им. Моя задача была работать со спортивной частью. Повторюсь: причиной вылета были не финансы. Зарплаты весной выплачивались в срок, но имелась разобщенность костяка команды. Не все футболисты поняли, в какой ситуации они находятся.

– Сейчас все выглядит так, что финансы могут очень серьезно повлиять на будущее команды.

– При всем этом осенью футболисты получали свои зарплаты и премии. Да, были задержки, но игроки в этом плане защищены контрактами.