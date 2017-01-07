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    В «Краснодаре» заявили, что не собираются продавать Смолова

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг опроверг информацию, что нападающий Федор Смолов может покинуть «горожан» и перебраться в Германию. Сегодня немецкие СМИ сообщили, что 26-летний игрок, вероятно, перейдет в дортмундскую «Боруссию», которая заплатит за него 10 миллионов евро.

    «Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять», – сказал Хашиг.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов принял участие в 11-ти матчах, забив 10 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2017 17:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 7 января 2017, 22:51

      Вот они менеджеры уевы! Пусть человек едет и набирается опыта, а сами воспитывайте молодёжь!

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 января 2017, 22:03

      Значит что пудов продадут...

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 января 2017, 19:18

      интересное заявление...у нас че игрок не решает сам?

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Chernyi Lis 7 января 2017, 19:56

      Если у него подписан контракт на несколько лет- как он может сам решать??? Это же лазейка для перепродаже игроков...Как без нее??? Тогда бы игроки переходили из клуба в клуб как свободные агенты...

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > zico2205 7 января 2017, 20:55

      даже в этом самом злополучном контракте есть пункт саморешения..ну не хочет и все!! и никто не заставит и будет сидеть на лавке..но не перейдет!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 7 января 2017, 20:56

      также и наоборот!

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      Рейтинг: +71

      besk 7 января 2017, 18:16

      Ну и зря

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