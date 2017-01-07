В «Краснодаре» заявили, что не собираются продавать Смолова

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг опроверг информацию, что нападающий Федор Смолов может покинуть «горожан» и перебраться в Германию. Сегодня немецкие СМИ сообщили, что 26-летний игрок, вероятно, перейдет в дортмундскую «Боруссию», которая заплатит за него 10 миллионов евро.

«Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас. Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Мы считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги. Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов, но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять», – сказал Хашиг.

В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов принял участие в 11-ти матчах, забив 10 голов.