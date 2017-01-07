Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бут: «Боруссия» станет отличным этапом в развитии карьеры Смолова»

    Бывший хавбек дортмундской «Боруссии» Владимир Бут выразил мнение относительно возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в стан черно-желтых. По его словам, подобный шаг стал бы отличным этапом в развитии 26-летнего футболиста. Ранее СМИ сообщили, что «шмели» могут приобрести россиянина за 10 миллионов евро.

    «На мой взгляд, Смолову стоит принять предложение от дортмундской «Боруссии», ведь это один из лучших клубов не только в Германии, но и в Европе. Федор сейчас находится в прекрасной форме. Он показал свое мастерство, проявил себя в матчах за «Краснодар». Смолов занимает активную позицию на поле, много забивает. «Боруссия» – отличный этап в развитии карьеры.

    Это неплохой задел на будущее, так как через этот клуб можно попасть и в другие европейские команды. Конечно, «Краснодар» теряет хорошего игрока, но думаю, руководство сможет приобрести достойную замену на вырученные от продажи деньги», – сказал Бут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% 7 января 2017, 17:32

      Федор в Боруссии заиграет с новой силой,как я считаю,ведь он осознает что нужно поднимать уровень своей игры,фанаты Смолова будут только рады,как фанат говорю :D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 7 января 2017, 16:07

      Стоит принимать это и так ясно,а позовут ли?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11