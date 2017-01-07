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    Хенесс: «Бавария» имеет неограниченный ресурс для усиления состава, если в этом будет необходимость»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс подчеркнул, что клуб может позволить себе приобрести практически любого игрока, но только в том случае, если он будет необходим мюнхенцам.

    «Бавария» имеет неограниченный ресурс, чтобы усилить состав новыми игроками, когда в этом появляется необходимость. Когда в один момент это станет нам нужным, мы опять посетим нашу казну», – сказал Хенесс.

    Напомним, трансферным рекордом «Баварии» является приобретение защитника Хави Мартинеса у «Атлетика» в 2012 году за 40 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    07.01.2017 13:45
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