Хенесс: «Бавария» имеет неограниченный ресурс для усиления состава, если в этом будет необходимость»

Президент «Баварии» Ули Хенесс подчеркнул, что клуб может позволить себе приобрести практически любого игрока, но только в том случае, если он будет необходим мюнхенцам.

«Бавария» имеет неограниченный ресурс, чтобы усилить состав новыми игроками, когда в этом появляется необходимость. Когда в один момент это станет нам нужным, мы опять посетим нашу казну», – сказал Хенесс.

Напомним, трансферным рекордом «Баварии» является приобретение защитника Хави Мартинеса у «Атлетика» в 2012 году за 40 миллионов евро.