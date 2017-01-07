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  • Трансфер Смолова может обойтись дортмундской «Боруссии» в 10 миллионов

Трансфер Смолова может обойтись дортмундской «Боруссии» в 10 миллионов

7 января 2017, 13:14
42

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов продолжает находиться под пристальным вниманием дортмундской «Боруссии». Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро. При этом, вероятность данного трансфера в ближайшее время очень мала.

«Шмели» ждут, как будет развиваться ситуация с возможным переходом в один из китайских клубов нападающего Адриана Рамоса. Отметим, что трансферный период в Поднебесной продлится до 26 февраля, в России – до 24.

В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов принял участие в 11-ти поединках, забив 10 голов. На счету Рамоса два гола и одна передача в семи матчах Бундеслиги.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Боруссия Д Смолов Федор
Комментарии (42)
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СашкаГуров
1483786304
Буду рад если перейдёт и заиграет!!! но играть после РПФЛ в европе очень сложно, там пахать заставят
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Garrincha58
1483786636
Теперь и его будут продавать так же как совсем недавно продавали Кокорина якобы в Арсенал
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Lesha VV
1483787466
Да пусть хоть за бесплатно уходить . Русский в Европе - это всегда лично для меня вызывает гордость . А Лопырёва пусть локти кусает . Федя молодец . Добился чего хотел . Только не останавливайся . Рви Европу !!!
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ivanthebest
1483787513
Что за бред? Нынешний Федот стоит в районе 15-20 лямов, не менее...
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Зэб
1483787722
Зенит Новосельцева купил за 10млн и Смолов 10млн.стоит.Ценник неадекватный ,один явно дороже,другой дешевле.
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Alejandro23345
1483788381
Все бы ничего, рад буду за Смолова, нооооооо в БД ему не выиграть конкуренции у Обамеянга...будет полировать лавку, да и особо не верится, что его немцы будут брать, 10 лямов никакой клуб не захочет попросту тратить, а особенно Дортмунд...будем следить на новостями)
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h3LL1k
1483791833
Обамеянга продают в Китай)))

Смолов замена:D

только удачи Федьке и успехов в футболе! но 10 лямов реально маловато...
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BarStep
1483792326
"Красная цена" ему сейчас на рынке - 3-5 лямов.... Почему? Потому, что "ценник" на футболиста формируется на внутреннем рынке пяти ведущих чемпов... наш удел (как и остальных) поднять ценник на футболера, - это достойно засветиться на каком нибудь серьезном турнире (пример "евро-08") или играть в одном из этих чемпов (пример Мхитрян)..... Поэтому, что бы не губить Федину короткую футбольную жизнь - отпустить его нужно за те деньги, которые просит Дортмунд...
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VikNMar
1483792696
Надо уходить ......... что бы не было больно за бесцельно пропитые годы в РФПЛ .......
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vetalio
1483796523
Опять слухи пускают для поднятия цены игрока. Слышали мы уже такие трансферы..))
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