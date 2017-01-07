Трансфер Смолова может обойтись дортмундской «Боруссии» в 10 миллионов

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов продолжает находиться под пристальным вниманием дортмундской «Боруссии». Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро. При этом, вероятность данного трансфера в ближайшее время очень мала.

«Шмели» ждут, как будет развиваться ситуация с возможным переходом в один из китайских клубов нападающего Адриана Рамоса. Отметим, что трансферный период в Поднебесной продлится до 26 февраля, в России – до 24.

В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов принял участие в 11-ти поединках, забив 10 голов. На счету Рамоса два гола и одна передача в семи матчах Бундеслиги.