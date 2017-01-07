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    Трансфер Смолова может обойтись дортмундской «Боруссии» в 10 миллионов

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов продолжает находиться под пристальным вниманием дортмундской «Боруссии». Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить 10 миллионов евро. При этом, вероятность данного трансфера в ближайшее время очень мала.

    «Шмели» ждут, как будет развиваться ситуация с возможным переходом в один из китайских клубов нападающего Адриана Рамоса. Отметим, что трансферный период в Поднебесной продлится до 26 февраля, в России – до 24.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Смолов принял участие в 11-ти поединках, забив 10 голов. На счету Рамоса два гола и одна передача в семи матчах Бундеслиги.

    Источник: Bild

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    07.01.2017 13:14
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 января 2017, 23:44

      10 лимонов - сумма для внешних расчётов, для внутренних же, эрфэпэловских, кое-кто мог бы и за 20 купить, не моргая.

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 7 января 2017, 20:47

      Для Краснодара эта сумма мала, на нее полноценную замену Федору не найти.

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > sined1951 7 января 2017, 22:53

      Есть своя академия , пусть воспитывают!!!!

      -1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 7 января 2017, 20:30

      он столько не стоит

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 7 января 2017, 17:42

      Небольшие деньги для такого клуба как БД

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 января 2017, 17:09

      Очередная утка...Не купит его Боруссия..И даже дело не в цене...Он не подходит по стилю игры...Федя уж очень медлителен для немцев...Его перекупит или Зенит или Спартак-а в Европе ему делать увы нечего...Ну а Краснодар , уже далеко не та команда...Вряд ли в еврокубки попадет на следующий год...

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 7 января 2017, 17:03

      Вернуться всегда успеет, еще бы Обамеянга в Англию, чтоб не мешал)

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 января 2017, 16:52

      Дело не в Смолове. Настораживает массовая распродажа игроков. Даже если им на замену придут другие хорошие игроки, потребуется время на налаживание игровых связей. Надеюсь Сергей Николаевич все это понимает не хуже нас теоретиков.
      А о том, что Смолов уйдет в межсезонье, было понятно еще в декабре.

      0
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      Рейтинг: +17

      vetalio 7 января 2017, 16:42

      Опять слухи пускают для поднятия цены игрока. Слышали мы уже такие трансферы..))

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > vetalio 7 января 2017, 16:44

      рынок...уже давно..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 января 2017, 16:41

      заметили одного! так и есть !других нет кроме вратарей..

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 7 января 2017, 16:37

      Не уйдет вовремя перейдет в разряд а-я-бы-мог-огого и встанет в один рад с Акинфеевым(МЮ) и Кокориным(Арс), всегда улыбаюсь как вспоминаю)))

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