Агент: «Левандовски мог перейти в Китай и зарабатывать 40 миллионов в год»

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовского рассказал о том, как его клиент мог стать самым высокооплачиваемым игроком мира.

«Мне звонил агент, который занимается привлечением звезд в китайскую лигу. Названий клубов не называл, сказал только о финансовом вопросе. Если бы Левандовски решился переехать в Китай, мог бы рассчитывать на более высокую зарплату, чем у Тевеса. Примерно 40 миллионов евро в год», — заявил Цэзары Кухарски в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

Напомним, контракт Тевеса с «Шанхай Шэньхуа» гарантирует аргентинцу 38 миллионов евро годовых.