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    Агент: «Левандовски мог перейти в Китай и зарабатывать 40 миллионов в год»

    Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовского рассказал о том, как его клиент мог стать самым высокооплачиваемым игроком мира.

    «Мне звонил агент, который занимается привлечением звезд в китайскую лигу. Названий клубов не называл, сказал только о финансовом вопросе. Если бы Левандовски решился переехать в Китай, мог бы рассчитывать на более высокую зарплату, чем у Тевеса. Примерно 40 миллионов евро в год», — заявил Цэзары Кухарски в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

    Напомним, контракт Тевеса с «Шанхай Шэньхуа» гарантирует аргентинцу 38 миллионов евро годовых.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 22:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 7 января 2017, 01:34

      Но Левандовски выбрал футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      BART 31rus 7 января 2017, 01:05

      везде бабло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 января 2017, 00:50

      Все нах Китай!!!

      0
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      Рейтинг: +7802

      BarStep 6 января 2017, 23:26

      Ну прям, как америкосы с хакерами: ни тебе имен, ни паролей, ни явок...

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