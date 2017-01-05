Источник: из-за разногласий по сумме трансфера переход Таски в «Трабзонспор» был заблокирован

Московский «Спартак» не может договориться с «Трабзонспором» о переходе защитника красно-белых Сердара Таски. Как сообщает Futbol Arena, трансфер был заблокирован из-за разногласий сторон по сумме сделки. Красно-белые хотят получить от продажи 29-летнего немца 4 миллиона евро, однако турки предлагают за игрока лишь 1 миллион.

Напомним, ранее сообщалось, что Таски уже подписал контракт с «Трабзонспором». В нынешнем сезоне защитник провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.