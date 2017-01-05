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    Источник: из-за разногласий по сумме трансфера переход Таски в «Трабзонспор» был заблокирован

    Московский «Спартак» не может договориться с «Трабзонспором» о переходе защитника красно-белых Сердара Таски. Как сообщает Futbol Arena, трансфер был заблокирован из-за разногласий сторон по сумме сделки. Красно-белые хотят получить от продажи 29-летнего немца 4 миллиона евро, однако турки предлагают за игрока лишь 1 миллион.

    Напомним, ранее сообщалось, что Таски уже подписал контракт с «Трабзонспором». В нынешнем сезоне защитник провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7801

      BarStep 5 января 2017, 23:59

      Может в Китай за 10-ть?, и китайцам не накладно, и спам от хлама избавится...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 5 января 2017, 23:32

      сумма смешна

      1
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    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 5 января 2017, 22:20

      За 1 лям да вы че!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 января 2017, 22:06

      Ну и пошли они тогда лесом... В той же бундеслиге я думаю найдётся несколько команд готовых его подписать на наших условиях...

      3
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