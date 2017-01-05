«Торино» выкупил Фальке у «Ромы»

«Торино» выкупил права на испанского нападающего Яго Фальке. Напомним, что футболист принадлежал «Роме».

27-летний Фальке играл в составе туринского клуба на правах аренды с июля 2016 года.

«Мы очень рады тому, как Фальке сумел вписаться в нашу команду. Нами было принято решение воспользоваться опцией о выкупе прав на него. Это отличный футболист, который смог показать крайне высокую результативность», — выступил с заявлением президент «Торино» Урбано Каиро.

В текущем сезоне Фальке забил восемь мячей в 15-ти матчах Серии А. Также на его счету три результативные передачи.