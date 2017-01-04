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    Нападающий «Милана» Бакка отказался переходить в китайский клуб

    Нападающий «Милана» Карлос Бакка отказался от предложения из Китая. «Бейджин Гуоань» предлагал игроку контракт на 10 миллионов евро в год, но футболист предпочел остаться в итальянском клубе.

    «Да, некоторые китайские клубы заинтересованы в Карлосе. Он счастлив в «Милане», хочет остаться здесь. Он переходил в этот клуб, чтобы побеждать. И после завоевания Суперкубка Италии у него мотивация куда сильнее», – заявил агент игрока Серхио Барило.

    В текущем сезоне чемпионата Италии Бакка провел 14 матчей, в которых забил шесть мячей.

    Источник: Calciomercato

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    04.01.2017 23:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 января 2017, 07:19

      уже задрали эти китайцы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 5 января 2017, 06:48

      А где же господа, которые должны в один голос Бакку дауном называть?

      0
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