Нападающий «Милана» Бакка отказался переходить в китайский клуб

Нападающий «Милана» Карлос Бакка отказался от предложения из Китая. «Бейджин Гуоань» предлагал игроку контракт на 10 миллионов евро в год, но футболист предпочел остаться в итальянском клубе.

«Да, некоторые китайские клубы заинтересованы в Карлосе. Он счастлив в «Милане», хочет остаться здесь. Он переходил в этот клуб, чтобы побеждать. И после завоевания Суперкубка Италии у него мотивация куда сильнее», – заявил агент игрока Серхио Барило.

В текущем сезоне чемпионата Италии Бакка провел 14 матчей, в которых забил шесть мячей.