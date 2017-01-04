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    Грасия: «Долгосрочный контракт способствует спокойной работе»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия признал, что в клубе рассчитывают на долгосрочную работу испанского специалиста.

    «Я хорошо чувствую себя в Казани. У меня есть долгосрочный контракт. Это способствует спокойной работе, а также тому, чтобы добиваться поставленных целей.

    В «Рубине» понимают, что нельзя добиться успеха в кратчайшие сроки», – цитирует специалиста Mundo Deportivo.

    Напомним, что Грасия пришел в «Рубин» в 2016 году. Его контракт рассчитан до 2020 года. После 17 туров казанцы имеют в своем активе 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 января 2017, 11:16

      Надеемся,что не только долгосрочным контрактом отметишься!

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