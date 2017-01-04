Грасия: «Долгосрочный контракт способствует спокойной работе»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия признал, что в клубе рассчитывают на долгосрочную работу испанского специалиста.

«Я хорошо чувствую себя в Казани. У меня есть долгосрочный контракт. Это способствует спокойной работе, а также тому, чтобы добиваться поставленных целей.

В «Рубине» понимают, что нельзя добиться успеха в кратчайшие сроки», – цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Грасия пришел в «Рубин» в 2016 году. Его контракт рассчитан до 2020 года. После 17 туров казанцы имеют в своем активе 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.