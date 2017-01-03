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    Ивоби: «Уже в перерыве все поздравляли Жиру»

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби признался, что был впечатлен голом, который нападающий Оливье Жиру забил в матче с «Кристал Пэлас».

    «В перерыве того матча многие люди ходили с открытым ртом. В это невозможно было поверить. Все поздравляли Жиру, но впереди была еще половина матча. А после финального свистка мы все могли сказать ему: «Классно сработано, Олли». Такое случается очень редко. У нас есть особенные футболисты, порой можно увидеть сумасшедшие трюки. Но ничего подобного никогда не происходило на тренировках.

    Уже два футболиста исполнили такое, учитывая гол Мхитаряна. Не знаю, кто станет следующим. Эти два гола вошли в число лучших из тех, которые я когда-либо видел», – сказал Ивоби.

    Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Кристал Пэлас» завершился со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

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    03.01.2017 11:42
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