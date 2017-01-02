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    Гвардиола: «Удаление Фернандиньо? Спросите об этом у судьи»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры 20-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1) не стал комментировать удаление хавбека «горожан» Фернандиньо, заявив, что ему нужно вникнуть в местные правила, которые, по его мнению, отличаются от остальных лиг.

    «Победа далась тяжело, это факт. Нам противостояло множество обстоятельств, но мы смогли добыть три очка, чему невероятно рады.

    Момент с удалением Фернандиньо? Об этом лучше всего спросить у арбитра. Нам просто остается смириться с таким решением, также, как мы мирились и раньше. Нужно вникнуть с местными правилами. Здесь они имеют отличие от других чемпионатов. Во всем мире во время атаки на вратаря фиксируется нарушение, здесь же – ничего подобного. Мне нужно это принять.

    Поверьте, эта победа принесла мне больше радости, чем вы можете себе представить», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    02.01.2017 21:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 января 2017, 06:12

      Спроси у себя Балван. Играть на аккуратней

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 января 2017, 01:12

      Да

      0
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