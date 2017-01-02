Гвардиола: «Удаление Фернандиньо? Спросите об этом у судьи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры 20-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1) не стал комментировать удаление хавбека «горожан» Фернандиньо, заявив, что ему нужно вникнуть в местные правила, которые, по его мнению, отличаются от остальных лиг.

«Победа далась тяжело, это факт. Нам противостояло множество обстоятельств, но мы смогли добыть три очка, чему невероятно рады.

Момент с удалением Фернандиньо? Об этом лучше всего спросить у арбитра. Нам просто остается смириться с таким решением, также, как мы мирились и раньше. Нужно вникнуть с местными правилами. Здесь они имеют отличие от других чемпионатов. Во всем мире во время атаки на вратаря фиксируется нарушение, здесь же – ничего подобного. Мне нужно это принять.

Поверьте, эта победа принесла мне больше радости, чем вы можете себе представить», – сказал Гвардиола.