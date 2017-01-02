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    Клопп: «Не понял, что именно я увидел в матче с «Сандерлендом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги встречи 20-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:2).

    «У меня нет объяснений данному результату. Я просто не понял, что конкретно я увидел на поле. Мои футболисты боролись, но у меня не было уверенности, что у них все получится. Нам под силу показывать лучший футбол, но при таком календаре это кажется маловероятным. Я сказал ребятам: «Если у кого-либо нет желания играть, или кто-то не слишком готов, сообщите мне об этом». Все промолчали, и это прекрасно.

    Если говорить о сегодняшней нашей игре, то не представляю, что еще можно сказать. Нам слегка не повезло, однако и «Сандерленд» прилагал максимум стараний, может быть эта ничья заслуженна», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    02.01.2017 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 3 января 2017, 09:47

      Всякое бывает.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 января 2017, 22:23

      Как всегда все по делу.Уважение вызывает Юрген.Удачи Ливерпулю и надеюсь будут до конца бороться за титул.

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