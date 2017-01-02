«Бешикташ» объявил о подписании Бабела

Экс-хавбек «Аякса», «Ливерпуля» и сборной Голландии Райан Бабел стал игроком «Бешикташа». В стан «черных орлов» 30-летний игрок перешел на правах свободного агента, заключив соглашение сроком на 2,5 года. Его зарплата составит приблизительно 2,2 миллиона евро за сезон плюс бонус – 4 тысячи за каждый забитый мяч.

Первую часть текущего сезона Бабел провел в «Депортиво», записав в свой актив пять голов в 12-ти встречах.