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    «Бешикташ» объявил о подписании Бабела

    Экс-хавбек «Аякса», «Ливерпуля» и сборной Голландии Райан Бабел стал игроком «Бешикташа». В стан «черных орлов» 30-летний игрок перешел на правах свободного агента, заключив соглашение сроком на 2,5 года. Его зарплата составит приблизительно 2,2 миллиона евро за сезон плюс бонус – 4 тысячи за каждый забитый мяч.

    Первую часть текущего сезона Бабел провел в «Депортиво», записав в свой актив пять голов в 12-ти встречах.

    Источник: ФК «Бешикташ»

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    02.01.2017 16:34
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